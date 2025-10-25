Трамп планирует наказать чиновников администрации Байдена за расследование штурма Капитолия

Президент США Дональд Трамп хочет наказать должностных лиц времен администрации Байдена, причастных к расследованию штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января. Тогда подозреваемых задержали за попытку изменить результат выборов 2021 года. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает The Hill, пишет УНН.

Детали

В сообщении Трамп снова набросился на конкретных должностных лиц – экс-директора ФБР Джеймса Смита, экс-генпрокурора США Меррика Гарланда, экс-заместителя прокурора Лизу Монако и спецпрокурора Джека Смита, который курировал расследование незаконного хранения секретных документов Трампом и попытки отмены результатов выборов 2020 года.

Они шпионили за сенаторами и членами Конгресса, даже прослушивали их звонки. Они сфальсифицировали и подтасовали результаты президентских выборов 2020 года. Этих ультралевых лунатиков нужно привлечь к ответственности за их противоправные и крайне неэтичные действия - заявил Трамп.

На этот раз Трамп сослался на некие документы, которые якобы являются свидетельством этому, но о каких документах идет речь, неизвестно. Журналисты направили запрос об этом в пресс-службу Белого дома.

Ранее в октябре сенатский комитет по судебным вопросам опубликовал несекретный документ, из которого следует, что ФБР интересовались телефонными разговорами 9 республиканцев-членов Конгресса в 2023 году в контексте расследования событий 6 января. Речь шла в том числе о Линдси Грэме, Билле Хэгерти и Джоше Хоули.

Напомним

В первый день своего возвращения на пост в 2025 году Трамп издал указ о всеобъемлющем помиловании, помиловав почти всех из более чем 1500 обвиняемых, штурмовавших Капитолий США 6 января 2021 года, и смягчив приговоры еще 14 людям.