06:59
Сонячний спалах може спричинити сильну геомагнітну бурю та північне сяйво цього тижня

Київ • УНН

 • 414 перегляди

На Сонці зафіксовано спалах класу M8.1, який спричинив повний гало-корональний викид маси. Очікується, що він зіткнеться із Землею у вівторок, що може призвести до геомагнітної бурі рівня G3.

Останні кілька тижнів на Сонці були насиченими подіями, і в космос було викинуто черговий викид енергії. За сприятливих умов це може спровокувати потужну геомагнітну бурю рівня G3 на Землі, повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

У суботу Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) повідомив про реєстрацію сонячного спалаху класу M8.1 - "викиду енергії із Сонця, який зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин". Цей спалах вважається "рідкіснішим" і слабшим спалахів класу X, що спостерігалися в листопаді і призвели до спостереження північного сяйва.

Пізно ввечері SWPC повідомив про повний гало-корональний викид маси (CME), пов'язаний зі спалахом. Очікується, що корональний викид маси зіштовхнеться із Землею у вівторок, і, залежно від "орієнтації вкрапленого магнітного поля", може призвести до бурі рівня G3.

Коли корональні викиди маси, насправді, "сонячні викиди" плазми і магнітного матеріалу, викинуті в космос, взаємодіють із атмосферою Землі, вони викликають геомагнітні бурі. Бурі оцінюються за п'ятибальною шкалою, подібно до торнадо.

Минулого місяця штормові умови рівня G4 принесли північне сяйво у північній півкулі.

Відомо, що геомагнітні бурі рівня G3 можуть також провокувати північне сяйво, але прогнозування геомагнітної активності може бути утруднено, поки "викид" не наблизиться до Землі.

SWPC оголосив про сильне попередження про геомагнітну бурю на вівторок. Щоб досягти рівня G3, індекс Kp, який використовується для вимірювання магнітуди геомагнітних бур, повинен бути близько 7, відповідно до шкали SWPC.

Згідно з поточним прогнозом SWPC, індекс Kp може досягти такого рівня у вівторок близько 11:00 за Києвом і зберігатися протягом усього дня. Однак, як зазначається, сильна активність вдень може призвести до того, що ми не зможемо побачити північне сяйво. 

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
The Hill