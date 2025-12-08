Солнечная вспышка может вызвать сильную геомагнитную бурю и северное сияние на этой неделе

Последние несколько недель на Солнце были насыщены событиями, и в космос был выброшен очередной выброс энергии. При благоприятных условиях это может спровоцировать мощную геомагнитную бурю уровня G3 на Земле, сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

В субботу Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщил о регистрации солнечной вспышки класса M8.1 - "выброса энергии с Солнца, который обычно длится от нескольких минут до нескольких часов". Эта вспышка считается "более редкой" и слабее вспышек класса X, которые наблюдались в ноябре и привели к наблюдению северного сияния.

Поздно вечером SWPC сообщил о полном гало-корональном выбросе массы (CME), связанном со вспышкой. Ожидается, что корональный выброс массы столкнется с Землей во вторник, и, в зависимости от "ориентации вкрапленного магнитного поля", может привести к буре уровня G3.

Когда корональные выбросы массы, на самом деле, "солнечные выбросы" плазмы и магнитного материала, выброшенные в космос, взаимодействуют с атмосферой Земли, они вызывают геомагнитные бури. Бури оцениваются по пятибалльной шкале, подобно торнадо.

В прошлом месяце штормовые условия уровня G4 принесли северное сияние в северном полушарии.

Известно, что геомагнитные бури уровня G3 могут также провоцировать северное сияние, но прогнозирование геомагнитной активности может быть затруднено, пока "выброс" не приблизится к Земле.

SWPC объявил о сильном предупреждении о геомагнитной буре на вторник. Чтобы достичь уровня G3, индекс Kp, который используется для измерения магнитуды геомагнитных бурь, должен быть около 7, согласно шкале SWPC.

Согласно текущему прогнозу SWPC, индекс Kp может достичь такого уровня во вторник около 11:00 по Киеву и сохраняться в течение всего дня. Однако, как отмечается, сильная активность днем может привести к тому, что мы не сможем увидеть северное сияние.

На Солнце произошла мощная вспышка: она может вызвать полярные сияния и сильные магнитные бури