06:59 • 1356 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 16367 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 29354 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 26902 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 31662 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 55324 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 64616 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 68364 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 59509 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 61870 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
Солнечная вспышка может вызвать сильную геомагнитную бурю и северное сияние на этой неделе

Киев • УНН

 • 284 просмотра

На Солнце зафиксирована вспышка класса M8.1, которая вызвала полный гало-корональный выброс массы. Ожидается, что он столкнется с Землей во вторник, что может привести к геомагнитной буре уровня G3.

Солнечная вспышка может вызвать сильную геомагнитную бурю и северное сияние на этой неделе

Последние несколько недель на Солнце были насыщены событиями, и в космос был выброшен очередной выброс энергии. При благоприятных условиях это может спровоцировать мощную геомагнитную бурю уровня G3 на Земле, сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

В субботу Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщил о регистрации солнечной вспышки класса M8.1 - "выброса энергии с Солнца, который обычно длится от нескольких минут до нескольких часов". Эта вспышка считается "более редкой" и слабее вспышек класса X, которые наблюдались в ноябре и привели к наблюдению северного сияния.

Поздно вечером SWPC сообщил о полном гало-корональном выбросе массы (CME), связанном со вспышкой. Ожидается, что корональный выброс массы столкнется с Землей во вторник, и, в зависимости от "ориентации вкрапленного магнитного поля", может привести к буре уровня G3.

Когда корональные выбросы массы, на самом деле, "солнечные выбросы" плазмы и магнитного материала, выброшенные в космос, взаимодействуют с атмосферой Земли, они вызывают геомагнитные бури. Бури оцениваются по пятибалльной шкале, подобно торнадо.

В прошлом месяце штормовые условия уровня G4 принесли северное сияние в северном полушарии.

Известно, что геомагнитные бури уровня G3 могут также провоцировать северное сияние, но прогнозирование геомагнитной активности может быть затруднено, пока "выброс" не приблизится к Земле.

SWPC объявил о сильном предупреждении о геомагнитной буре на вторник. Чтобы достичь уровня G3, индекс Kp, который используется для измерения магнитуды геомагнитных бурь, должен быть около 7, согласно шкале SWPC.

Согласно текущему прогнозу SWPC, индекс Kp может достичь такого уровня во вторник около 11:00 по Киеву и сохраняться в течение всего дня. Однако, как отмечается, сильная активность днем может привести к тому, что мы не сможем увидеть северное сияние. 

На Солнце произошла мощная вспышка: она может вызвать полярные сияния и сильные магнитные бури12.11.25, 09:59 • 5058 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Холм