На Солнце произошла мощная вспышка: она может вызвать полярные сияния и сильные магнитные бури

Мощная солнечная вспышка выбросила к Земле поток энергии, который может вызвать большие полярные сияния в северном полушарии, пишет УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Как сообщается, к Земле направляются три мощных выброса солнечной плазмы.

И в среду, 12 ноября, может быть заметно северное сияние, согласно предупреждению Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). NOAA также добавило, что в четверг, 13 ноября, также ожидается сильное полярное сияние, хотя этот прогноз может измениться по мере поступления новых данных в ближайшие дни.

Как сообщается, третий, самый мощный корональный выброс массы (CME) произошел во вторник утром после гигантской солнечной вспышки X5.1 - почти в пять раз интенсивнее двух предыдущих вспышек и самой мощной солнечной вспышки 2025 года на сегодняшний день. По данным Space.com, мощная вспышка вызвала отключение радиосвязи над Европой и Африкой вскоре после своего извержения.

Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце

Возможны "сильные" магнитные бури

По прогнозам NOAA, гигантский корональный выброс массы, который будет сопровождать эту вспышку, достигнет Земли в среду, 12 ноября. В сочетании с последствиями двух предыдущих вспышек это может вызвать серьезные возмущения магнитного поля Земли. NOAA прогнозирует, что возникшая геомагнитная буря может достичь "сильного" уровня G4 - второго по величине уровня по шкале агентства.

По данным NOAA, геомагнитные бури класса G4 могут не только опустить северное сияние на гораздо более низкие широты, чем обычно, но и вызвать колебания в электросетях, низкочастотные радиопомехи и ошибки GPS.

Дополнение

Солнечные вспышки, корональные выбросы массы (CME) и геомагнитные бури становятся чаще и интенсивнее во время максимума солнечной активности, пика примерно 11-летнего цикла солнечной активности. Астрономы предполагают, что мы наблюдаем максимум текущего солнечного цикла сейчас, хотя пик активности, возможно, уже был в прошлом году.