Эксклюзив
07:33 • 5986 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 30979 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 34562 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 54253 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 57629 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 88969 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
11 ноября, 13:20 • 46687 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 72844 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59093 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24131 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзивы
На Солнце произошла мощная вспышка: она может вызвать полярные сияния и сильные магнитные бури

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Три мощных выброса солнечной плазмы направляются к Земле, что может вызвать заметное северное сияние 12 и 13 ноября. Третий корональный выброс массы, самый мощный в 2025 году, вызвал отключение радиосвязи над Европой и Африкой.

На Солнце произошла мощная вспышка: она может вызвать полярные сияния и сильные магнитные бури

Мощная солнечная вспышка выбросила к Земле поток энергии, который может вызвать большие полярные сияния в северном полушарии, пишет УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Как сообщается, к Земле направляются три мощных выброса солнечной плазмы.

И в среду, 12 ноября, может быть заметно северное сияние, согласно предупреждению Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). NOAA также добавило, что в четверг, 13 ноября, также ожидается сильное полярное сияние, хотя этот прогноз может измениться по мере поступления новых данных в ближайшие дни.

Как сообщается, третий, самый мощный корональный выброс массы (CME) произошел во вторник утром после гигантской солнечной вспышки X5.1 - почти в пять раз интенсивнее двух предыдущих вспышек и самой мощной солнечной вспышки 2025 года на сегодняшний день. По данным Space.com, мощная вспышка вызвала отключение радиосвязи над Европой и Африкой вскоре после своего извержения.

Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце28.10.25, 09:00 • 33110 просмотров

Возможны "сильные" магнитные бури

По прогнозам NOAA, гигантский корональный выброс массы, который будет сопровождать эту вспышку, достигнет Земли в среду, 12 ноября. В сочетании с последствиями двух предыдущих вспышек это может вызвать серьезные возмущения магнитного поля Земли. NOAA прогнозирует, что возникшая геомагнитная буря может достичь "сильного" уровня G4 - второго по величине уровня по шкале агентства.

По данным NOAA, геомагнитные бури класса G4 могут не только опустить северное сияние на гораздо более низкие широты, чем обычно, но и вызвать колебания в электросетях, низкочастотные радиопомехи и ошибки GPS.

Дополнение

Солнечные вспышки, корональные выбросы массы (CME) и геомагнитные бури становятся чаще и интенсивнее во время максимума солнечной активности, пика примерно 11-летнего цикла солнечной активности. Астрономы предполагают, что мы наблюдаем максимум текущего солнечного цикла сейчас, хотя пик активности, возможно, уже был в прошлом году.

Юлия Шрамко

