На Солнце произошла мощная вспышка: она может вызвать полярные сияния и сильные магнитные бури
Три мощных выброса солнечной плазмы направляются к Земле, что может вызвать заметное северное сияние 12 и 13 ноября. Третий корональный выброс массы, самый мощный в 2025 году, вызвал отключение радиосвязи над Европой и Африкой.
Мощная солнечная вспышка выбросила к Земле поток энергии, который может вызвать большие полярные сияния в северном полушарии, пишет УНН со ссылкой на Live Science.
Детали
Как сообщается, к Земле направляются три мощных выброса солнечной плазмы.
И в среду, 12 ноября, может быть заметно северное сияние, согласно предупреждению Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). NOAA также добавило, что в четверг, 13 ноября, также ожидается сильное полярное сияние, хотя этот прогноз может измениться по мере поступления новых данных в ближайшие дни.
Как сообщается, третий, самый мощный корональный выброс массы (CME) произошел во вторник утром после гигантской солнечной вспышки X5.1 - почти в пять раз интенсивнее двух предыдущих вспышек и самой мощной солнечной вспышки 2025 года на сегодняшний день. По данным Space.com, мощная вспышка вызвала отключение радиосвязи над Европой и Африкой вскоре после своего извержения.
Возможны "сильные" магнитные бури
По прогнозам NOAA, гигантский корональный выброс массы, который будет сопровождать эту вспышку, достигнет Земли в среду, 12 ноября. В сочетании с последствиями двух предыдущих вспышек это может вызвать серьезные возмущения магнитного поля Земли. NOAA прогнозирует, что возникшая геомагнитная буря может достичь "сильного" уровня G4 - второго по величине уровня по шкале агентства.
По данным NOAA, геомагнитные бури класса G4 могут не только опустить северное сияние на гораздо более низкие широты, чем обычно, но и вызвать колебания в электросетях, низкочастотные радиопомехи и ошибки GPS.
Дополнение
Солнечные вспышки, корональные выбросы массы (CME) и геомагнитные бури становятся чаще и интенсивнее во время максимума солнечной активности, пика примерно 11-летнего цикла солнечной активности. Астрономы предполагают, что мы наблюдаем максимум текущего солнечного цикла сейчас, хотя пик активности, возможно, уже был в прошлом году.