Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце

В ноябре 2025 года Землю накроет серия магнитных бурь различной интенсивности, наиболее заметные из которых ожидаются 8 и 9 числа. Специалисты советуют следить за прогнозами космической погоды и заботиться о режиме отдыха, питания и физической активности, чтобы уменьшить влияние возмущений на организм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды Национальной метеорологической службы США.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это резкое колебание магнитного поля нашей планеты, вызванное мощными солнечными вспышками: потоки заряженных частиц, выбрасываемые Солнцем, достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая «встряску» поля.

Во время магнитных бурь часто наблюдаются сбои в работе навигационных систем, связи и электроники. Люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать усталость, головную боль или проблемы со сном. Уровень геомагнитной активности определяют по шкале Kp, имеющей 9 баллов. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о заметном возмущении, которое может сказаться как на технике, так и на самочувствии человека.

Космическая погода ноября 2025

Специалисты прогнозируют следующие даты возможных возмущений:

7 ноября – слабая буря (Kp 4);

8, 9 ноября – умеренная буря (Kp 5);

15 ноября – слабая буря (Kp 4).

В течение остальных дней ноября серьезных магнитных колебаний не ожидается. В то же время информация о состоянии геомагнитного поля обновляется каждый понедельник до 18:00 по киевскому времени и содержит прогноз космической погоды на следующие 27 дней. Сейчас доступные данные охватывают период до 22 ноября. Специалисты советуют метеозависимым людям внимательно следить за обновлениями прогнозов и обращать внимание на собственное самочувствие даже во время незначительных возмущений магнитного поля.

Как магнитные бури влияют на здоровье

В периоды повышенной солнечной активности многие люди испытывают изменения в самочувствии. Наиболее распространенными симптомами являются головная боль, повышенная утомляемость, колебания артериального давления, нарушение сна и обострение хронических заболеваний.

Эти проявления объясняются влиянием электромагнитных колебаний на нервную и сердечно-сосудистую системы человека. Особенно чувствительны к таким изменениям метеозависимые люди, которые легко реагируют на любые колебания магнитного поля. Наиболее уязвимыми считаются пожилые люди с хроническими болезнями, пациенты с сердечно-сосудистыми проблемами и беременные женщины. Для них даже небольшие магнитные возмущения могут вызвать заметное ухудшение самочувствия.

Как уменьшить влияние магнитной бури на организм

Чтобы смягчить негативное влияние магнитных бурь на здоровье, врачи советуют внимательнее относиться к физическим и эмоциональным нагрузкам в периоды повышенной солнечной активности. Важно избегать стресса и переутомления, уделять достаточно времени отдыху и полноценному сну.

Полезными будут прогулки на свежем воздухе и легкая физическая активность, например йога или неспешные пешие прогулки. Не менее важным является питание. Во время магнитных бурь следует ограничить употребление кофе, алкоголя и жирной пищи. Лучше отдавать предпочтение легким блюдам, свежим овощам и фруктам, а также пить достаточно воды. Такой подход помогает организму легче переносить геомагнитные колебания и уменьшает риск обострения хронических заболеваний и неприятных симптомов у метеочувствительных людей.

История изучения магнитных бурь

Еще в древности мореплаватели в Китае и Греции замечали странные колебания стрелки компаса: она порой отклонялась от привычного направления или начинала дрожать без видимой причины. В течение столетий эти явления оставались тайной и трактовались как случайные или локальные магнитные аномалии.

Настоящее научное объяснение появилось лишь в середине XIX века, когда немецкий географ и путешественник Александр фон Гумбольдт систематически описал колебания магнитной стрелки. Сначала их считали случайным «шумом», который возникает из-за неравномерности подземных магнитных потоков. Однако серия экспериментов, проведенных в 1836–1841 годах Карлом Гауссом и Вильгельмом Вебером, доказала, что эти возмущения одновременно происходят по всей планете, то есть имеют глобальный характер.

Современная наука позволяет отслеживать магнитные бури с помощью спутников и наземных магнитометров. Прогнозы космической погоды позволяют заранее предупреждать о сильных возмущениях и оценивать их потенциальное влияние.

