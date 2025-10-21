В Исландии впервые появились комары: ученые обвиняют глобальное потепление – The Guardian

$41.760.03
48.660.10
ukenru
19:07 • 2678 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01 • 12707 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
14:07 • 22399 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 34053 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 21951 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 21878 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 23223 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26 • 22421 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 21232 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 19860 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.1м/с
80%
750мм
Популярные новости
Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК21 октября, 11:05 • 13172 просмотра
Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal21 октября, 11:26 • 9476 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 24535 просмотра
Имела бы символическое значение: Кислица провел параллели между встречей Трампа и Путина в Будапеште и событиями 1956 года21 октября, 13:20 • 11416 просмотра
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo15:33 • 19823 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto13:53 • 34056 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 45009 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 43497 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 49547 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 106567 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рустем Умеров
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ16:48 • 5150 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 24556 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 37115 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 28285 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 84387 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Золото
Фильм

В Исландии впервые появились комары: ученые обвиняют глобальное потепление – The Guardian

Киев • УНН

 • 254 просмотра

В Исландии впервые зафиксировано появление комаров, вид Culiseta annulata, что связано с глобальным потеплением. Три экземпляра обнаружили в регионе Кьёс, что может свидетельствовать о закреплении вида в стране.

В Исландии впервые появились комары: ученые обвиняют глобальное потепление – The Guardian

Впервые в истории в Исландии зафиксировали появление комаров – страны, которую считали одним из немногих мест на Земле, где эти насекомые не выживали. Ученые связывают это с глобальным потеплением, что делает климат все более благоприятным для новых видов. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Энтомолог Института естественных наук Исландии Маттиас Альфредссон подтвердил, что в регионе Кьос, в местности Кидафелль, обнаружили три экземпляра вида Culiseta annulata – две самки и одного самца.

Всех их собрали с виноградных веревок во время сбора, целью которого было привлечение моли

– рассказал он.

Комаров обнаружил ученый Бьорн Хьялтасон, который первым опубликовал находку в Facebook-группе "Насекомые в Исландии".

В сумерках 16 октября я заметил странную муху на ленте с красным вином. Я сразу заподозрил, что происходит, и быстро взял муху. Это была самка

– сказал он.

Вид Culiseta annulata известен своей холодостойкостью и способностью переживать зиму в подвалах и сараях, поэтому ученые не исключают, что он может закрепиться в Исландии.

Для изменений климата приближаются переломные точки, с угрозой коралловым рифам - ученые13.10.25, 08:41 • 3270 просмотров

Ранее страна оставалась почти единственным местом на планете без комаров – рядом с Антарктидой. Однако Исландия теплеет в четыре раза быстрее, чем остальная часть Северного полушария: тают ледники, а в прибрежных водах уже появляются виды рыб из южных широт.

Ученые предупреждают: изменения климата приводят к расширению ареалов комаров во всем мире. В Великобритании в этом году обнаружили яйца египетского и азиатского тигрового комаров – переносчиков лихорадки денге, вируса Зика и других тропических болезней.

Океаны Новой Зеландии нагреваются на 34% быстрее среднемирового показателя, угрожая человеческим поселениям08.10.25, 09:38 • 3337 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Хранитель
Антарктида
Новая Зеландия
Исландия
Великобритания