В Исландии впервые появились комары: ученые обвиняют глобальное потепление – The Guardian

Впервые в истории в Исландии зафиксировали появление комаров – страны, которую считали одним из немногих мест на Земле, где эти насекомые не выживали. Ученые связывают это с глобальным потеплением, что делает климат все более благоприятным для новых видов. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Энтомолог Института естественных наук Исландии Маттиас Альфредссон подтвердил, что в регионе Кьос, в местности Кидафелль, обнаружили три экземпляра вида Culiseta annulata – две самки и одного самца.

Всех их собрали с виноградных веревок во время сбора, целью которого было привлечение моли – рассказал он.

Комаров обнаружил ученый Бьорн Хьялтасон, который первым опубликовал находку в Facebook-группе "Насекомые в Исландии".

В сумерках 16 октября я заметил странную муху на ленте с красным вином. Я сразу заподозрил, что происходит, и быстро взял муху. Это была самка – сказал он.

Вид Culiseta annulata известен своей холодостойкостью и способностью переживать зиму в подвалах и сараях, поэтому ученые не исключают, что он может закрепиться в Исландии.

Ранее страна оставалась почти единственным местом на планете без комаров – рядом с Антарктидой. Однако Исландия теплеет в четыре раза быстрее, чем остальная часть Северного полушария: тают ледники, а в прибрежных водах уже появляются виды рыб из южных широт.

Ученые предупреждают: изменения климата приводят к расширению ареалов комаров во всем мире. В Великобритании в этом году обнаружили яйца египетского и азиатского тигрового комаров – переносчиков лихорадки денге, вируса Зика и других тропических болезней.

