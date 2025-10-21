В Ісландії вперше з’явилися комарі: вчені звинувачують глобальне потепління – Тhe Guardian
В Ісландії вперше зафіксовано появу комарів, вид Culiseta annulata, що пов'язано з глобальним потеплінням. Три екземпляри виявили в регіоні Кьос, що може свідчити про закріплення виду в країні.
Вперше в історії в Ісландії зафіксували появу комарів – країни, яку вважали одним із небагатьох місць на Землі, де ці комахи не виживали. Науковці пов’язують це з глобальним потеплінням, що робить клімат дедалі сприятливішим для нових видів. Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.
Деталі
Ентомолог Інституту природничих наук Ісландії Маттіас Альфредссон підтвердив, що в регіоні Кьос, у місцевості Кідафелль, виявили три екземпляри виду Culiseta annulata – дві самиці та одного самця.
Усіх їх зібрали з виноградних мотузок під час збору, метою якого було приваблення молі
Комарів виявив науковець Бйорн Хьялтасон, який першим опублікував знахідку у Facebook-групі "Комахи в Ісландії".
У сутінках 16 жовтня я помітив дивну муху на стрічці з червоним вином. Я одразу запідозрив, що відбувається, і швидко взяв муху. Це була самка
Вид Culiseta annulata відомий своєю холодостійкістю та здатністю переживати зиму в підвалах і сараях, тому вчені не виключають, що він може закріпитися в Ісландії.
Раніше країна залишалася майже єдиним місцем на планеті без комарів – поруч із Антарктидою. Проте Ісландія теплішає у чотири рази швидше, ніж решта Північної півкулі: тануть льодовики, а в прибережних водах уже з’являються види риб із південних широт.
Науковці попереджають: зміни клімату призводять до розширення ареалів комарів у всьому світі. У Великій Британії цього року виявили яйця єгипетського та азійського тигрового комарів – переносників лихоманки денге, вірусу Зіка та інших тропічних хвороб.
