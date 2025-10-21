$41.760.03
В Ісландії вперше з’явилися комарі: вчені звинувачують глобальне потепління – Тhe Guardian

Київ • УНН

 • 284 перегляди

В Ісландії вперше зафіксовано появу комарів, вид Culiseta annulata, що пов'язано з глобальним потеплінням. Три екземпляри виявили в регіоні Кьос, що може свідчити про закріплення виду в країні.

В Ісландії вперше з’явилися комарі: вчені звинувачують глобальне потепління – Тhe Guardian

Вперше в історії в Ісландії зафіксували появу комарів – країни, яку вважали одним із небагатьох місць на Землі, де ці комахи не виживали. Науковці пов’язують це з глобальним потеплінням, що робить клімат дедалі сприятливішим для нових видів. Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Ентомолог Інституту природничих наук Ісландії Маттіас Альфредссон підтвердив, що в регіоні Кьос, у місцевості Кідафелль, виявили три екземпляри виду Culiseta annulata – дві самиці та одного самця. 

Усіх їх зібрали з виноградних мотузок під час збору, метою якого було приваблення молі 

– розповів він.

Комарів виявив науковець Бйорн Хьялтасон, який першим опублікував знахідку у Facebook-групі "Комахи в Ісландії". 

У сутінках 16 жовтня я помітив дивну муху на стрічці з червоним вином. Я одразу запідозрив, що відбувається, і швидко взяв муху. Це була самка 

– сказав він.

Вид Culiseta annulata відомий своєю холодостійкістю та здатністю переживати зиму в підвалах і сараях, тому вчені не виключають, що він може закріпитися в Ісландії.

Для змін клімату наближаються переломні точки, з загрозою кораловим рифам - учені13.10.25, 08:41 • 3270 переглядiв

Раніше країна залишалася майже єдиним місцем на планеті без комарів – поруч із Антарктидою. Проте Ісландія теплішає у чотири рази швидше, ніж решта Північної півкулі: тануть льодовики, а в прибережних водах уже з’являються види риб із південних широт.

Науковці попереджають: зміни клімату призводять до розширення ареалів комарів у всьому світі. У Великій Британії цього року виявили яйця єгипетського та азійського тигрового комарів – переносників лихоманки денге, вірусу Зіка та інших тропічних хвороб.

Океани Нової Зеландії нагріваються на 34% швидше за середньосвітовий показник, загрожуючи поселенням людей 08.10.25, 09:38 • 3337 переглядiв

Степан Гафтко

