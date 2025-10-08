Океани Нової Зеландії нагріваються на 34% швидше за середньосвітовий показник, загрожуючи поселенням людей

У наступні десятиліття, понад тисячу будинків на узбережжі Нової Зеландії будуть у небезпеці через загрозу екстремальних погодних умов.

Деталі

Згідно з новим звітом, прибережні економіки Нової Зеландії перебувають під загрозою затоплення та пошкодження від штормів.

Трирічне оновлення Міністерства навколишнього середовища та Stats NZ "Наше довкілля 2025" формує статистику по матеріалах дослідження п'яти галузей:

повітря;

атмосфера та клімат;

прісна вода;

суша;

морське середовище.

Нещодавно з'явився новий звіт під назвою "Наше морське середовище 2025", який образила тривожну картину для океанів та узбережжя Нової Зеландії. Проблеми пов'язані з потеплінням, підвищенням рівня моря, посиленням спеки, а також щодо закислення океану і рівня морських хвиль.

Ключова загроза у наступному:

Сотні тисяч будівель, приблизною вартістю 180 мільярдів доларів розташовані саме у проблемних районах. Близько 1300 прибережних будинків можуть зазнати значної шкоди від екстремальних погодних умов.

Прибережна зона перебуває під справжнім тиском… і важливість цього прибережного середовища є абсолютно критичною - вказує доктор Елісон Коллінз, головний науковий радник місцевого міністерства.

Деякі регіони зазнають підвищення рівня моря на 20-30 см до 2050 року.

Рівень моря, який досягає такої висоти, означає, що прибережний шторм, який раніше траплявся кожні 100 років, може почати відбуватися щороку - попереджають фахівці, що працюють над дослідженням.

Доповнення

У новому звіті також підкреслюється критична роль прибережних середовищ існування. Водно-болотні угіддя, мангрові зарості, дюни та естуарії не лише підтримують біорізноманіття, вони діють як природні буфери від повеней та ерозії.

Вказується, що негативний вплив на здоров'я океану впливає на природне біорізноманіття та економіку регіону, а також на здоров'я та благополуччя.

Звіт завершується визначенням ключових прогалин у знаннях, де кращі дані та моніторинг можуть мати найбільше значення для рішень та результатів.

Нагадаємо

У липні 2025 року, на деякі райони Нової Зеландії обрушилися сильні дощі та вітри. Влада попереджала про те, що погіршення погодних умов буде продовжуватися.