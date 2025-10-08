Океаны Новой Зеландии нагреваются на 34% быстрее среднемирового показателя, угрожая человеческим поселениям

В ближайшие десятилетия более тысячи домов на побережье Новой Зеландии окажутся в опасности из-за угрозы экстремальных погодных условий.

Детали

Согласно новому отчету, прибрежные экономики Новой Зеландии находятся под угрозой затопления и повреждения от штормов.

Трехлетнее обновление Министерства окружающей среды и Stats NZ "Наша окружающая среда 2025" формирует статистику по материалам исследования пяти отраслей:

воздух;

атмосфера и климат;

пресная вода;

суша;

морская среда.

Недавно появился новый отчет под названием "Наша морская среда 2025", который нарисовал тревожную картину для океанов и побережья Новой Зеландии. Проблемы связаны с потеплением, повышением уровня моря, усилением жары, а также с закислением океана и уровнем морских волн.

Ключевая угроза в следующем:

Сотни тысяч зданий, приблизительной стоимостью 180 миллиардов долларов, расположены именно в проблемных районах. Около 1300 прибрежных домов могут понести значительный ущерб от экстремальных погодных условий.

Прибрежная зона находится под настоящим давлением… и важность этой прибрежной среды абсолютно критична - указывает доктор Элисон Коллинз, главный научный советник местного министерства.

Некоторые регионы столкнутся с повышением уровня моря на 20-30 см к 2050 году.

Уровень моря, достигающий такой высоты, означает, что прибрежный шторм, который раньше случался каждые 100 лет, может начать происходить ежегодно - предупреждают специалисты, работающие над исследованием.

Дополнение

В новом отчете также подчеркивается критическая роль прибрежных сред обитания. Водно-болотные угодья, мангровые заросли, дюны и эстуарии не только поддерживают биоразнообразие, они действуют как естественные буферы от наводнений и эрозии.

Указывается, что негативное влияние на здоровье океана влияет на природное биоразнообразие и экономику региона, а также на здоровье и благополучие.

Отчет завершается определением ключевых пробелов в знаниях, где лучшие данные и мониторинг могут иметь наибольшее значение для решений и результатов.

Напомним

В июле 2025 года на некоторые районы Новой Зеландии обрушились сильные дожди и ветры. Власти предупреждали о том, что ухудшение погодных условий будет продолжаться.