Океаны Новой Зеландии нагреваются на 34% быстрее среднемирового показателя, угрожая человеческим поселениям
Более тысячи домов на побережье Новой Зеландии находятся под угрозой из-за экстремальных погодных условий. Океаны страны нагреваются на 34% быстрее, чем в среднем по миру, что может привести к значительным повреждениям.
В ближайшие десятилетия более тысячи домов на побережье Новой Зеландии окажутся в опасности из-за угрозы экстремальных погодных условий.
Детали
Согласно новому отчету, прибрежные экономики Новой Зеландии находятся под угрозой затопления и повреждения от штормов.
Трехлетнее обновление Министерства окружающей среды и Stats NZ "Наша окружающая среда 2025" формирует статистику по материалам исследования пяти отраслей:
- воздух;
- атмосфера и климат;
- пресная вода;
- суша;
- морская среда.
Недавно появился новый отчет под названием "Наша морская среда 2025", который нарисовал тревожную картину для океанов и побережья Новой Зеландии. Проблемы связаны с потеплением, повышением уровня моря, усилением жары, а также с закислением океана и уровнем морских волн.
Ключевая угроза в следующем:
Сотни тысяч зданий, приблизительной стоимостью 180 миллиардов долларов, расположены именно в проблемных районах. Около 1300 прибрежных домов могут понести значительный ущерб от экстремальных погодных условий.
Прибрежная зона находится под настоящим давлением… и важность этой прибрежной среды абсолютно критична
Некоторые регионы столкнутся с повышением уровня моря на 20-30 см к 2050 году.
Уровень моря, достигающий такой высоты, означает, что прибрежный шторм, который раньше случался каждые 100 лет, может начать происходить ежегодно
Дополнение
В новом отчете также подчеркивается критическая роль прибрежных сред обитания. Водно-болотные угодья, мангровые заросли, дюны и эстуарии не только поддерживают биоразнообразие, они действуют как естественные буферы от наводнений и эрозии.
Указывается, что негативное влияние на здоровье океана влияет на природное биоразнообразие и экономику региона, а также на здоровье и благополучие.
Отчет завершается определением ключевых пробелов в знаниях, где лучшие данные и мониторинг могут иметь наибольшее значение для решений и результатов.
Напомним
В июле 2025 года на некоторые районы Новой Зеландии обрушились сильные дожди и ветры. Власти предупреждали о том, что ухудшение погодных условий будет продолжаться.