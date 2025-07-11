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Нову Зеландію накриває потужний шторм: можливі повені та зсуви ґрунту

Київ • УНН

 • 1114 перегляди

Сильні дощі та вітри обрушилися на Нову Зеландію, спричинивши повені та зсуви ґрунту. У регіоні Нельсон-Тасман оголошено надзвичайний стан, влада закликає до евакуації.

Нову Зеландію накриває потужний шторм: можливі повені та зсуви ґрунту
RNZ

На деякі райони Нової Зеландії у п'ятницю обрушилися сильні дощі та вітри, на тлі того, як холодний фронт рухався на схід через країну. Влада попередила, що протягом наступних 24 годин погодні умови можуть погіршитися, викликаючи повені та зсуви ґрунту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Північні регіони Південного та Північного островів країни можуть серйозно постраждати від негоди, повідомило метеорологічне бюро країни.

Метеослужба Нової Зеландії повідомила, що вітер посилиться з п'ятниці у другій половині дня, у деяких регіонах пориви можуть сягати 120 км/год . За словами Гізер Кітс із метеорологічної служби, пізніше у п'ятницю можливі сильні грози.

У регіоні Нельсон-Тасман вдруге за останні місяці оголошено надзвичайний стан місцевого значення. Влада попереджає, що рівень води в річках може швидко піднятися, оскільки земля залишається вологою після повеней наприкінці минулого місяця.

Автомобілістів закликають утриматися від поїздок, а влада просить жителів регіону Нельсон-Тасман евакуюватися зі своїх будинків, якщо вони почуваються в небезпеці.

"У таких умовах ризикувати просто не варто", - заявила окружна рада Тасмана в соціальних мережах.

"У нас вже закрито низку доріг... і ми очікуємо нові закриття найближчими годинами через падіння дерев через падіння дерев від сильного вітру та значні повені", - зазначила влада.

Як пише місцеве видання Stuff, близько 100 будинків у регіоні Нельсон-Тасман евакуювали, і є повідомлення про кількох людей, які опинилися в пастці під час паводкових вод. Станом на 19:30 за місцевим часом приблизно 13 000 клієнтів Network Tasman залишилися без електроенергії, повідомив дистриб'ютор електроенергії. Нортленд, Окленд, Вайкато та Коромандел перебувають під помаранчевим попередженням про сильні дощі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Нова Зеландія
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