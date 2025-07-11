Новую Зеландию накрывает мощный шторм: возможны наводнения и оползни

На некоторые районы Новой Зеландии в пятницу обрушились сильные дожди и ветры на фоне того, как холодный фронт двигался на восток через страну. Власти предупредили, что в течение следующих 24 часов погодные условия могут ухудшиться, вызывая наводнения и оползни, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Северные регионы Южного и Северного островов страны могут серьезно пострадать от непогоды, сообщило метеорологическое бюро страны.

Метеослужба Новой Зеландии сообщила, что ветер усилится с пятницы во второй половине дня, в некоторых регионах порывы могут достигать 120 км/ч. По словам Хизер Китс из метеорологической службы, позже в пятницу возможны сильные грозы.

В регионе Нельсон-Тасман во второй раз за последние месяцы объявлено чрезвычайное положение местного значения. Власти предупреждают, что уровень воды в реках может быстро подняться, поскольку земля остается влажной после наводнений в конце прошлого месяца.

Автомобилистов призывают воздержаться от поездок, а власти просят жителей региона Нельсон-Тасман эвакуироваться из своих домов, если они чувствуют себя в опасности.

"В таких условиях рисковать просто не стоит", - заявила окружная рада Тасмана в социальных сетях.

"У нас уже закрыт ряд дорог... и мы ожидаем новые закрытия в ближайшие часы из-за падения деревьев из-за падения деревьев от сильного ветра и значительных наводнений", - отметили власти.

Как пишет местное издание Stuff, около 100 домов в регионе Нельсон-Тасман эвакуировали, и есть сообщения о нескольких людях, оказавшихся в ловушке во время паводковых вод. По состоянию на 19:30 по местному времени примерно 13 000 клиентов Network Tasman остались без электроэнергии, сообщил дистрибьютор электроэнергии. Нортленд, Окленд, Вайкато и Коромандел находятся под оранжевым предупреждением о сильных дождях.