Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Ексклюзив
07:39 • 800 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 4654 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 4622 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 43857 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 67762 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 81737 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 64897 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 66512 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 42635 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 44504 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.3м/с
70%
741мм
Популярнi новини
На російському сахаліні вибухнула ТЕС: частина острова поринула у темрявуVideo27 жовтня, 22:15 • 8822 перегляди
Чернігів зазнав атаки: у центрі міста зафіксовано падіння шахеда27 жовтня, 22:37 • 12821 перегляди
"Імітація мирних намірів": в РНБО дали оцінку заяві лаврова про готовність путіна завершити війну на основі концепції США27 жовтня, 23:01 • 7340 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28 жовтня, 01:38 • 14613 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США03:15 • 11405 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 4666 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 53999 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 55396 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 81741 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 103651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віктор Орбан
Віталій Кличко
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Європа
Реклама
УНН Lite
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Ексклюзив
07:39 • 804 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 29007 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 63185 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 76593 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 80149 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Шахед-136

Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці

Київ • УНН

 • 4680 перегляди

У листопаді 2025 року Землю очікує серія магнітних бур, найінтенсивніші з яких прогнозуються на 8 та 9 листопада. Фахівці радять стежити за прогнозами та дбати про відпочинок, харчування й активність для зменшення впливу.

Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці

У листопаді 2025 року Землю накриє серія магнітних бур різної інтенсивності, найпомітніші з яких очікуються 8 та 9 числа. Фахівці радять стежити за прогнозами космічної погоди та дбати про режим відпочинку, харчування й фізичну активність, аби зменшити вплив збурень на організм. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр прогнозування космічної погоди Національної метеорологічної служби США.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це різке коливання магнітного поля нашої планети, викликане потужними сонячними спалахами: потоки заряджених частинок, що викидаються Сонцем, досягають Землі та взаємодіють із її магнітосферою, спричиняючи "струс" поля.

Під час магнітних бур часто спостерігаються збої в роботі навігаційних систем, зв’язку та електроніки. Люди, чутливі до змін погоди, можуть відчувати втому, головний біль чи проблеми зі сном. Рівень геомагнітної активності визначають за шкалою Kp, що має 9 балів. Показники від 5 і вище свідчать про помітне збурення, яке може позначитися як на техніці, так і на самопочутті людини.

Космічна погода листопада 2025

Фахівці прогнозують наступні дати можливих збурень:

  • 7 листопада – слабка буря (Kp 4);
    • 8, 9 листопада – помірна буря (Kp 5);
      • 15 листопада – слабка буря (Kp 4).

        Упродовж решти днів листопада серйозних магнітних коливань не очікується. Водночас інформація про стан геомагнітного поля оновлюється щопонеділка до 18:00 за київським часом і містить прогноз космічної погоди на наступні 27 днів. Наразі доступні дані охоплюють період до 22 листопада. Фахівці радять метеозалежним людям уважно стежити за оновленнями прогнозів і звертати увагу на власне самопочуття навіть під час незначних збурень магнітного поля.

        В Ісландії вперше з’явилися комарі: вчені звинувачують глобальне потепління – Тhe Guardian21.10.25, 22:30 • 3660 переглядiв

        Як магнітні бурі впливають на здоров’я

        Під час періодів підвищеної сонячної активності чимало людей відчувають зміни у самопочутті. Найпоширенішими симптомами є головний біль, підвищена стомлюваність, коливання артеріального тиску, порушення сну та загострення хронічних захворювань.

        Ці прояви пояснюються впливом електромагнітних коливань на нервову та серцево-судинну системи людини. Особливо чутливі до таких змін метеозалежні люди, які легко реагують на будь-які коливання магнітного поля. Найбільш вразливими вважаються літні люди з хронічними хворобами, пацієнти із серцево-судинними проблемами та вагітні жінки. Для них навіть невеликі магнітні збурення можуть викликати помітне погіршення самопочуття.

        Як зменшити вплив магнітної бурі на організм

        Щоб пом’якшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я, лікарі радять уважніше ставитися до фізичних та емоційних навантажень у періоди підвищеної сонячної активності. Важливо уникати стресу та перевтоми, приділяти достатньо часу відпочинку та повноцінному сну.

        Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі та легка фізична активність, наприклад йога або неквапливі піші прогулянки. Не менш важливим є харчування. Під час магнітних бур слід обмежити вживання кави, алкоголю та жирної їжі. Краще віддавати перевагу легким стравам, свіжим овочам і фруктам, а також пити достатньо води. Такий підхід допомагає організму легше переносити геомагнітні коливання та зменшує ризик загострення хронічних захворювань і неприємних симптомів у метеочутливих людей.

        Планета у критичному стані через рекорд у споживанні вугілля та повільний перехід на чисту енергію - звіт22.10.25, 18:21 • 3352 перегляди

        Історія вивчення магнітних бур

        Ще в давнину мореплавці в Китаї та Греції помічали дивні коливання стрілки компаса: вона часом відхилялася від звичного напрямку або починала тремтіти без видимої причини. Протягом століть ці явища залишалися таємницею і трактувалися як випадкові або локальні магнітні аномалії.

        Справжнє наукове пояснення з’явилося лише в середині XIX століття, коли німецький географ і мандрівник Александр фон Гумбольдт систематично описав коливання магнітної стрілки. Спершу їх вважали випадковим "шумом", який виникає через нерівномірність підземних магнітних потоків. Проте серія експериментів, проведених у 1836–1841 роках Карлом Гаусом і Вільгельмом Вебером, довела, що ці збурення одночасно відбуваються по всій планеті, тобто мають глобальний характер.

        Сучасна наука дозволяє відстежувати магнітні бурі за допомогою супутників і наземних магнітометрів. Прогнози космічної погоди дають змогу заздалегідь попереджати про сильні збурення та оцінювати їхній потенційний вплив.

        Ураган "Мелісса" загрожує катастрофічними повенями на Ямайці та Гаїті27.10.25, 08:31 • 5254 перегляди

        Альона Уткіна

        СуспільствоПублікації
        Техніка
        Енергетика
        Електроенергія
        Греція
        Китай