Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці

У листопаді 2025 року Землю накриє серія магнітних бур різної інтенсивності, найпомітніші з яких очікуються 8 та 9 числа. Фахівці радять стежити за прогнозами космічної погоди та дбати про режим відпочинку, харчування й фізичну активність, аби зменшити вплив збурень на організм. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр прогнозування космічної погоди Національної метеорологічної служби США.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це різке коливання магнітного поля нашої планети, викликане потужними сонячними спалахами: потоки заряджених частинок, що викидаються Сонцем, досягають Землі та взаємодіють із її магнітосферою, спричиняючи "струс" поля.

Під час магнітних бур часто спостерігаються збої в роботі навігаційних систем, зв’язку та електроніки. Люди, чутливі до змін погоди, можуть відчувати втому, головний біль чи проблеми зі сном. Рівень геомагнітної активності визначають за шкалою Kp, що має 9 балів. Показники від 5 і вище свідчать про помітне збурення, яке може позначитися як на техніці, так і на самопочутті людини.

Космічна погода листопада 2025

Фахівці прогнозують наступні дати можливих збурень:

7 листопада – слабка буря (Kp 4);

8, 9 листопада – помірна буря (Kp 5);

15 листопада – слабка буря (Kp 4).

Упродовж решти днів листопада серйозних магнітних коливань не очікується. Водночас інформація про стан геомагнітного поля оновлюється щопонеділка до 18:00 за київським часом і містить прогноз космічної погоди на наступні 27 днів. Наразі доступні дані охоплюють період до 22 листопада. Фахівці радять метеозалежним людям уважно стежити за оновленнями прогнозів і звертати увагу на власне самопочуття навіть під час незначних збурень магнітного поля.

В Ісландії вперше з’явилися комарі: вчені звинувачують глобальне потепління – Тhe Guardian

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Під час періодів підвищеної сонячної активності чимало людей відчувають зміни у самопочутті. Найпоширенішими симптомами є головний біль, підвищена стомлюваність, коливання артеріального тиску, порушення сну та загострення хронічних захворювань.

Ці прояви пояснюються впливом електромагнітних коливань на нервову та серцево-судинну системи людини. Особливо чутливі до таких змін метеозалежні люди, які легко реагують на будь-які коливання магнітного поля. Найбільш вразливими вважаються літні люди з хронічними хворобами, пацієнти із серцево-судинними проблемами та вагітні жінки. Для них навіть невеликі магнітні збурення можуть викликати помітне погіршення самопочуття.

Як зменшити вплив магнітної бурі на організм

Щоб пом’якшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я, лікарі радять уважніше ставитися до фізичних та емоційних навантажень у періоди підвищеної сонячної активності. Важливо уникати стресу та перевтоми, приділяти достатньо часу відпочинку та повноцінному сну.

Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі та легка фізична активність, наприклад йога або неквапливі піші прогулянки. Не менш важливим є харчування. Під час магнітних бур слід обмежити вживання кави, алкоголю та жирної їжі. Краще віддавати перевагу легким стравам, свіжим овочам і фруктам, а також пити достатньо води. Такий підхід допомагає організму легше переносити геомагнітні коливання та зменшує ризик загострення хронічних захворювань і неприємних симптомів у метеочутливих людей.

Планета у критичному стані через рекорд у споживанні вугілля та повільний перехід на чисту енергію - звіт

Історія вивчення магнітних бур

Ще в давнину мореплавці в Китаї та Греції помічали дивні коливання стрілки компаса: вона часом відхилялася від звичного напрямку або починала тремтіти без видимої причини. Протягом століть ці явища залишалися таємницею і трактувалися як випадкові або локальні магнітні аномалії.

Справжнє наукове пояснення з’явилося лише в середині XIX століття, коли німецький географ і мандрівник Александр фон Гумбольдт систематично описав коливання магнітної стрілки. Спершу їх вважали випадковим "шумом", який виникає через нерівномірність підземних магнітних потоків. Проте серія експериментів, проведених у 1836–1841 роках Карлом Гаусом і Вільгельмом Вебером, довела, що ці збурення одночасно відбуваються по всій планеті, тобто мають глобальний характер.

Сучасна наука дозволяє відстежувати магнітні бурі за допомогою супутників і наземних магнітометрів. Прогнози космічної погоди дають змогу заздалегідь попереджати про сильні збурення та оцінювати їхній потенційний вплив.

Ураган "Мелісса" загрожує катастрофічними повенями на Ямайці та Гаїті