12 листопада, 15:53 • 20732 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50585 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47125 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50446 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48275 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44247 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60174 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132045 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
На Сонці стався потужний спалах: він може викликати полярні сяйва і сильні магнітні бурі

Київ • УНН

 • 4252 перегляди

Три потужні викиди сонячної плазми прямують до Землі, що може спричинити помітне північне сяйво 12 та 13 листопада. Третій корональний викид маси, найпотужніший у 2025 році, викликав відключення радіозв'язку над Європою та Африкою.

На Сонці стався потужний спалах: він може викликати полярні сяйва і сильні магнітні бурі

Потужний сонячний спалах виштовхнув до Землі потік енергії, який може спричинити великі полярні сяйва у північній півкулі, пише УНН з посиланням на Live Science.

Деталі

Як повідомляється, до Землі прямують три потужні викиди сонячної плазми.

І в середу, 12 листопада, може бути помітне північне сяйво, згідно з попередженням Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA). NOAA також додало, що у четвер, 13 листопада, також очікується сильне полярне сяйво, хоча цей прогноз може змінитися в міру надходження нових даних найближчими днями.

Як повідомляється, третій, найпотужніший корональний викид маси (CME) стався у вівторок вранці після гігантського сонячного спалаху X5.1 - майже вп'ятеро інтенсивнішого двох попередніх спалахів і найпотужнішого сонячного спалаху 2025 року на сьогодні. За даними Space.com, потужний спалах викликав відключення радіозв'язку над Європою та Африкою невдовзі після свого виверження.

Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці28.10.25, 09:00 • 33127 переглядiв

Можливі "сильні" магнітні бурі

За прогнозами NOAA, гігантський корональний викид маси, що супроводжуватиме цей спалах, досягне Землі в середу, 12 листопада. У поєднанні з наслідками двох попередніх спалахів це може спричинити серйозні обурення магнітного поля Землі. NOAA прогнозує, що геомагнітна буря, що виникла, може досягти "сильного" рівня G4 - другого за величиною рівня за шкалою агентства.

За даними NOAA, геомагнітні бурі класу G4 можуть не лише опустити північне сяйво на набагато нижчі широти, ніж зазвичай, але й викликати коливання в електромережах, низькочастотні радіоперешкоди та помилки GPS.

Доповнення

Сонячні спалахи, корональні викиди маси (CME) та геомагнітні бурі стають частішими та інтенсивнішими під час максимуму сонячної активності, піку приблизно 11-річного циклу сонячної активності. Астрономи припускають, що ми спостерігаємо максимум поточного сонячного циклу зараз, хоча пік активності, можливо, вже був минулого року.

Юлія Шрамко

