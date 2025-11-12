На Сонці стався потужний спалах: він може викликати полярні сяйва і сильні магнітні бурі
Три потужні викиди сонячної плазми прямують до Землі, що може спричинити помітне північне сяйво 12 та 13 листопада. Третій корональний викид маси, найпотужніший у 2025 році, викликав відключення радіозв'язку над Європою та Африкою.
Потужний сонячний спалах виштовхнув до Землі потік енергії, який може спричинити великі полярні сяйва у північній півкулі, пише УНН з посиланням на Live Science.
Як повідомляється, до Землі прямують три потужні викиди сонячної плазми.
І в середу, 12 листопада, може бути помітне північне сяйво, згідно з попередженням Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA). NOAA також додало, що у четвер, 13 листопада, також очікується сильне полярне сяйво, хоча цей прогноз може змінитися в міру надходження нових даних найближчими днями.
Як повідомляється, третій, найпотужніший корональний викид маси (CME) стався у вівторок вранці після гігантського сонячного спалаху X5.1 - майже вп'ятеро інтенсивнішого двох попередніх спалахів і найпотужнішого сонячного спалаху 2025 року на сьогодні. За даними Space.com, потужний спалах викликав відключення радіозв'язку над Європою та Африкою невдовзі після свого виверження.
Можливі "сильні" магнітні бурі
За прогнозами NOAA, гігантський корональний викид маси, що супроводжуватиме цей спалах, досягне Землі в середу, 12 листопада. У поєднанні з наслідками двох попередніх спалахів це може спричинити серйозні обурення магнітного поля Землі. NOAA прогнозує, що геомагнітна буря, що виникла, може досягти "сильного" рівня G4 - другого за величиною рівня за шкалою агентства.
За даними NOAA, геомагнітні бурі класу G4 можуть не лише опустити північне сяйво на набагато нижчі широти, ніж зазвичай, але й викликати коливання в електромережах, низькочастотні радіоперешкоди та помилки GPS.
Сонячні спалахи, корональні викиди маси (CME) та геомагнітні бурі стають частішими та інтенсивнішими під час максимуму сонячної активності, піку приблизно 11-річного циклу сонячної активності. Астрономи припускають, що ми спостерігаємо максимум поточного сонячного циклу зараз, хоча пік активності, можливо, вже був минулого року.