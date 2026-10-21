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путін грає Трампом, відвертаючи підтримку України - сенатор-республіканець США Тілліс

Київ • УНН

 • 1912 перегляди

Сенатор Том Тілліс звинуватив путіна в маніпуляціях Трампом і назвав домовленості з рф помилкою.

путін грає Трампом, відвертаючи підтримку України - сенатор-республіканець США Тілліс

російський диктатор володимир путін "грає на президенті США Дональді Трампі, як на скрипці", чим відвертає підтримку від України. Про це заявив сенатор від Республіканської партії США Том Тілліс, повідомляє The Hill, передає УНН.

Деталі

Як зазначив сенатор, заява путіна про те, що він вторгся в Україну, аби її "денацифікувати", є брехнею. Він додав також, що домовленості Трампа з росією щодо імпорту російського дизельного пального та скасування санкцій з рф є помилкою, про яку США згодом "сильно пожалкують".

росіяни брешуть. путін бреше. путін грає на президенті Трампі, як на скрипці. Історія не буде прихильною до Америки, яка не змогла стати на захист західного світу, якщо Путін дійсно досягне свого

- заявив Тілліс.

Додатково

Видання The Washington Post повідомило, що в кремлі вважають, що слова і вчинки президента США Дональда Трампа щодо України допоможуть росії отримати перемогу у війні. Зазначається, що президент США вважає наступне: Україна не здатна перемогти росію через її перевагу в масштабах і ресурсах, а росія "розчавить Україну, якщо це їй буде потрібно".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія могла захопити Київ за кілька годин, але танки нібито застрягли в багнюці через наказ генерала. Водночас незалежних підтверджень цій версії немає.

Також Дональд Трамп заявив, що російські війська і "близько не робили того, що могли б" в Україні.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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