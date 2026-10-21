путин играет Трампом, отвлекая внимание от поддержки Украины, - сенатор-республиканец США Тиллис
Киев • УНН
Сенатор Том Тиллис обвинил Путина в манипулировании Трампом и назвал договорённости с рф ошибкой.
российский диктатор владимир путин "играет на президенте США Дональде Трампе, как на скрипке", тем самым отвлекая поддержку от Украины. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии США Том Тиллис, сообщает The Hill, передает УНН.
Детали
Как отметил сенатор, заявление путина о том, что он вторгся в Украину, чтобы ее "денацифицировать", является ложью. Он также добавил, что договоренности Трампа с россией относительно импорта российского дизельного топлива и отмены санкций с рф являются ошибкой, о которой США впоследствии "сильно пожалеют".
русские лгут. путин лжет. путин играет на президенте Трампе, как на скрипке. История не будет благосклонна к Америке, которая не смогла встать на защиту западного мира, если путин действительно добьется своего
Дополнительно
Издание The Washington Post сообщило, что в кремле считают, что слова и поступки президента США Дональда Трампа в отношении Украины помогут россии одержать победу в войне. Отмечается, что президент США придерживается следующего мнения: Украина не способна победить россию из-за ее превосходства в масштабах и ресурсах, а россия "раздавит Украину, если ей это понадобится".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что россия могла захватить Киев за несколько часов, но танки якобы застряли в грязи из-за приказа генерала. При этом независимых подтверждений этой версии нет.
Также Дональд Трамп заявил, что российские войска и "близко не делали того, что могли бы" в Украине.