Трамп помилував Руді Джуліані та інших фігурантів справи про вибори 2020 року - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього адвоката Руді Джуліані та інших осіб, звинувачених у справі про фальсифікацію виборів 2020 року. Помилування не поширюється на самого Трампа та було підписано 7 листопада.
Президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього особистого адвоката Руді Джуліані та низку інших ключових фігур, звинувачених у справі про спроби сфальшувати результати президентських виборів у США 2020 року, повідомив американський адвокат з питань помилування Ед Мартін, пише УНН з посиланням на The Hill.
Деталі
Ед Мартін, урядовий адвокат з питань помилування, опублікував пізно ввечері в неділю прокламацію, у якій перераховано десятки осіб, які отримали помилування "за певні злочини, пов'язані із президентськими виборами 2020 року".
"Ця прокламація кладе край серйозній національній несправедливості, скоєній стосовно американського народу після президентських виборів 2020 року, і продовжує процес національного примирення", - ідеться у прокламації.
До списку увійшли кілька відомих осіб, пов'язаних із спробою скасувати результати виборів 2020 року: Марк Медоуз, Сідні Павелл, Кеннет Чезебро, Джеффрі Кларк, Джон Істман, Дженна Елліс, Борис Епштейн та інші, пише видання.
У помилуванні вказано, що воно "не поширюється на президента США Дональда Трампа".
У тексті зазначено, що помилування було підписано 7 листопада.
