Трамп помиловал Руди Джулиани и других фигурантов дела о выборах 2020 года - СМИ

$41.980.11
48.510.02
ukenru
Эксклюзив
12:12 • 10122 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02 • 24886 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50 • 56969 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 34993 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
08:17 • 39691 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 37198 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 29898 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54015 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 85059 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 76931 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
87%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спасатели показали последствия атаки РФ на Сумщину 9 ноябряVideo10 ноября, 03:09 • 38336 просмотра
Украинские военные проходят подготовку в Польше: в Генштабе обнародовали кадры с ученийPhoto10 ноября, 03:40 • 26146 просмотра
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление09:27 • 23774 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 18928 просмотра
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования10:55 • 26947 просмотра
публикации
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:50 • 56938 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 134504 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 179744 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 201140 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 150359 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Валерий Залужный
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Великобритания
Франция
Венгрия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 19477 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 56262 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 104356 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 172247 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 107221 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Холм
Северный поток

Трамп помиловал Руди Джулиани и других фигурантов дела о выборах 2020 года - СМИ

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего адвоката Руди Джулиани и других лиц, обвиняемых по делу о фальсификации выборов 2020 года. Помилование не распространяется на самого Трампа и было подписано 7 ноября.

Трамп помиловал Руди Джулиани и других фигурантов дела о выборах 2020 года - СМИ

Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего личного адвоката Руди Джулиани и ряд других ключевых фигур, обвиняемых по делу о попытках сфальсифицировать результаты президентских выборов в США 2020 года, сообщил американский адвокат по вопросам помилования Эд Мартин, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Эд Мартин, правительственный адвокат по вопросам помилования, опубликовал поздно вечером в воскресенье прокламацию, в которой перечислены десятки лиц, получивших помилование "за определенные преступления, связанные с президентскими выборами 2020 года".

"Эта прокламация кладет конец серьезной национальной несправедливости, совершенной в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года, и продолжает процесс национального примирения", - говорится в прокламации.

В список вошли несколько известных лиц, связанных с попыткой отменить результаты выборов 2020 года: Марк Медоуз, Сидни Пауэлл, Кеннет Чезебро, Джеффри Кларк, Джон Истман, Дженна Эллис, Борис Эпштейн и другие, пишет издание.

В помиловании указано, что оно "не распространяется на президента США Дональда Трампа".

В тексте указано, что помилование было подписано 7 ноября.

Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получит медаль Свободы – Трамп02.09.25, 08:05 • 5357 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Выборы в США
Холм
Дональд Трамп