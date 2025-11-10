Трамп помиловал Руди Джулиани и других фигурантов дела о выборах 2020 года - СМИ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего адвоката Руди Джулиани и других лиц, обвиняемых по делу о фальсификации выборов 2020 года. Помилование не распространяется на самого Трампа и было подписано 7 ноября.
Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего личного адвоката Руди Джулиани и ряд других ключевых фигур, обвиняемых по делу о попытках сфальсифицировать результаты президентских выборов в США 2020 года, сообщил американский адвокат по вопросам помилования Эд Мартин, пишет УНН со ссылкой на The Hill.
Детали
Эд Мартин, правительственный адвокат по вопросам помилования, опубликовал поздно вечером в воскресенье прокламацию, в которой перечислены десятки лиц, получивших помилование "за определенные преступления, связанные с президентскими выборами 2020 года".
"Эта прокламация кладет конец серьезной национальной несправедливости, совершенной в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года, и продолжает процесс национального примирения", - говорится в прокламации.
В список вошли несколько известных лиц, связанных с попыткой отменить результаты выборов 2020 года: Марк Медоуз, Сидни Пауэлл, Кеннет Чезебро, Джеффри Кларк, Джон Истман, Дженна Эллис, Борис Эпштейн и другие, пишет издание.
В помиловании указано, что оно "не распространяется на президента США Дональда Трампа".
В тексте указано, что помилование было подписано 7 ноября.
