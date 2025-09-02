Екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані отримає медаль Свободи – Трамп

Руді Джуліані буде нагороджений найвищою нагородою Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає УНН із посиланням на Білий дім.

Деталі

Трамп зазначив, що як президент США радий оголосити, що Руді Джуліані, "найкращий мер в історії Нью-Йорка, а також рівною мірою великий американський патріот отримає президентську медаль свободи, найвищу цивільну нагороду".

Деталі щодо часу та місця будуть згодом. Дякую за Вашу увагу до цієї теми. Зробимо Америку великою знову - заявив Трамп.

Контекст

Руді Джуліані – член Республіканської партії США, який був мером міста Нью-Йорк у 1994-2001 роках. Він був згодом радником Трампа під час президентської кампанії 2016 року. Джуліані був членом юридичної команди за першого президентства Трампа у 2018-2020 роках.

Він був однією з центральних фігур скандалу навколо телефонного дзвінка Зеленського і Трампа і липні 2019 року, коли американський президент вимагав розслідування справи Гантера Байдена. Руді Джуліані представляв Трампа в судах щодо нібито викрадених виборів 2020 року.

Колишнього адвоката Трампа Джуліані засуджено до великого штрафу за наклеп