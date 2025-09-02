$41.320.06
1 вересня, 18:36 • 15751 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 28322 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 37193 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 39898 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 185273 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 105393 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 191101 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 198597 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 167647 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 132087 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані отримає медаль Свободи – Трамп

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Руді Джуліані, колишній мер Нью-Йорка та радник Дональда Трампа, буде нагороджений президентською медаллю Свободи. Це найвища цивільна нагорода Сполучених Штатів.

Екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані отримає медаль Свободи – Трамп

Руді Джуліані буде нагороджений найвищою нагородою Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає УНН із посиланням на Білий дім.

Деталі

Трамп зазначив, що як президент США радий оголосити, що Руді Джуліані, "найкращий мер в історії Нью-Йорка, а також рівною мірою великий американський патріот отримає президентську медаль свободи, найвищу цивільну нагороду".

Деталі щодо часу та місця будуть згодом. Дякую за Вашу увагу до цієї теми. Зробимо Америку великою знову

- заявив Трамп.

Контекст

Руді Джуліані – член Республіканської партії США, який був мером міста Нью-Йорк у 1994-2001 роках. Він був згодом радником Трампа під час президентської кампанії 2016 року. Джуліані був членом юридичної команди за першого президентства Трампа у 2018-2020 роках.

Він був однією з центральних фігур скандалу навколо телефонного дзвінка Зеленського і Трампа і липні 2019 року, коли американський президент вимагав розслідування справи Гантера Байдена. Руді Джуліані представляв Трампа в судах щодо нібито викрадених виборів 2020 року.

Колишнього адвоката Трампа Джуліані засуджено до великого штрафу за наклеп16.12.23, 02:20 • 35730 переглядiв

Єгор Брайлян

ПолітикаНовини Світу
Республіканська партія США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки