Папа Лев після зустрічі із Зеленським закликав до тривалого та справедливого миру в Україні

Сьогодні, 9 грудня, Папа Лев XIV прийняв Президента України Володимира Зеленського на аудієнції в Кастель-Гандольфо. Понтифік закликав до продовження діалогу та спрямував свій нагальний заклик до встановлення справедливого й тривалого миру в Україні. Про це повідомляє пресслужба Ватикану, пише УНН. Сьогодні вранці, 9 грудня 2025 року, Святий Отець Леон XIV прийняв на аудієнції у своїй резиденції в Кастель-Гандольфо Його Високопреосвященство пана Володимира Зеленського, Президента України - йдеться у повідомленні. Під час дружньої бесіди, яка була зосереджена на війні в Україні, Святий Отець підкреслив необхідність продовження діалогу та висловив своє нагальне бажання, щоб поточні дипломатичні ініціативи призвели до справедливого та тривалого миру. Крім того, було також обговорено питання військовополонених та необхідність забезпечити повернення українських дітей до їхніх родин. Нагадаємо Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії. Зустріч тривала близько півгодини на віллі Барберіні. Зеленський прибув до Рима для зустрічей з Папою Римським та Мелоні