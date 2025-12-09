Папа Лев після зустрічі із Зеленським закликав до тривалого та справедливого миру в Україні

$42.070.01
Ексклюзив
10:26 • 74 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 8238 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 18430 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 15918 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 23033 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 35107 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 31123 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 33680 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 31739 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 33523 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Популярнi новини
Урсула фон дер Ляєн: Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів9 грудня, 00:46 • 3846 перегляди
Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України9 грудня, 01:19 • 10321 перегляди
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16Photo9 грудня, 01:53 • 14547 перегляди
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД9 грудня, 03:32 • 18086 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 10263 перегляди
Публікації
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 8238 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 18430 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 49870 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 45344 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 45066 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Італія
Запорізька область
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 3546 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 20834 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 57217 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 63610 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 73733 перегляди
Папа Лев після зустрічі із Зеленським закликав до тривалого та справедливого миру в Україні

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Папа Лев XIV прийняв Президента України Володимира Зеленського 9 грудня 2025 року. Понтифік закликав до діалогу та встановлення справедливого й тривалого миру, обговоривши також питання військовополонених та повернення українських дітей.

Папа Лев після зустрічі із Зеленським закликав до тривалого та справедливого миру в Україні

Сьогодні, 9 грудня, Папа Лев XIV прийняв Президента України Володимира Зеленського на аудієнції в Кастель-Гандольфо. Понтифік закликав до продовження діалогу та спрямував свій нагальний заклик до встановлення справедливого й тривалого миру в Україні. Про це повідомляє пресслужба Ватикану, пише УНН.

Сьогодні вранці, 9 грудня 2025 року, Святий Отець Леон XIV прийняв на аудієнції у своїй резиденції в Кастель-Гандольфо Його Високопреосвященство пана Володимира Зеленського, Президента України

- йдеться у повідомленні.

Під час дружньої бесіди, яка була зосереджена на війні в Україні, Святий Отець підкреслив необхідність продовження діалогу та висловив своє нагальне бажання, щоб поточні дипломатичні ініціативи призвели до справедливого та тривалого миру.

Крім того, було також обговорено питання військовополонених та необхідність забезпечити повернення українських дітей до їхніх родин.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії. Зустріч тривала близько півгодини на віллі Барберіні.

Зеленський прибув до Рима для зустрічей з Папою Римським та Мелоні09.12.25, 09:45 • 2062 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Лев XIV
Володимир Зеленський
Україна