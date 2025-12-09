Зустріч Зеленського і Папи Лева тривала 30 хвилин, без заяв

$42.070.01
Ексклюзив
09:02 • 2890 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 13519 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 13164 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 20519 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 32812 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 29994 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 32930 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 31450 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 33285 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 47761 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
09:02 • 2922 перегляди
Ексклюзив
09:02 • 2922 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
07:23 • 13557 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 47771 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 12:25 • 43354 перегляди
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 43354 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:53 • 43171 перегляди
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 43171 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
08:36 • 1716 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
8 грудня, 15:34 • 19905 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10 • 56205 перегляди
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 56205 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40 • 62778 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50 • 72908 перегляди
Зустріч Зеленського і Папи Лева тривала 30 хвилин, без заяв

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії. Зустріч тривала близько півгодини на віллі Барберіні.

Зустріч Зеленського і Папи Лева тривала 30 хвилин, без заяв

Президент України Володимир Зеленський провів 30-хвилинну зустріч Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії, повідомляє Sky TG24, пише УНН.

Деталі

Папа Лев та президент України Володимир Зеленський з'явилися разом на балконі вілли Барберіні після приблизно півгодинної зустрічі. Вони привітали журналістів та фотографів без коментарів.

Сторони зробили спільне фото на терасі.

Після цього Президент України Володимир Зеленський залишив віллу Барберіні в Кастель Гандольфо, папській резиденції, після особистої зустрічі з понтифіком. 

Зеленський прибув до Кастель Гандольфо для зустрічі з Папою Римським Левом XIV09.12.25, 11:09 • 1208 переглядiв

Нагадаємо

9 грудня Зеленський в Італії для особистої зустрічі з Папою Римським Левом XIV та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Це підтвердили і в Офісі Президента.

Зеленський прибув до Рима для зустрічей з Папою Римським та Мелоні09.12.25, 09:45 • 1628 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Італія
Володимир Зеленський