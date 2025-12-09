Зустріч Зеленського і Папи Лева тривала 30 хвилин, без заяв
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії. Зустріч тривала близько півгодини на віллі Барберіні.
Президент України Володимир Зеленський провів 30-хвилинну зустріч Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії, повідомляє Sky TG24, пише УНН.
Деталі
Папа Лев та президент України Володимир Зеленський з'явилися разом на балконі вілли Барберіні після приблизно півгодинної зустрічі. Вони привітали журналістів та фотографів без коментарів.
Сторони зробили спільне фото на терасі.
Після цього Президент України Володимир Зеленський залишив віллу Барберіні в Кастель Гандольфо, папській резиденції, після особистої зустрічі з понтифіком.
Нагадаємо
9 грудня Зеленський в Італії для особистої зустрічі з Папою Римським Левом XIV та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Це підтвердили і в Офісі Президента.
