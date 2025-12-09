$42.070.01
Зеленський прибув до Рима для зустрічей з Папою Римським та Мелоні

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Риму після візитів до Лондона та Брюсселя. Він зустрінеться з Папою Римським Левом XIV та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Зеленський прибув до Рима для зустрічей з Папою Римським та Мелоні

Президент України Володимир Зеленський після візитів до Лондона та Брюсселя сьогодні у Римі, повідомили журналістам в Офісі Президента у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Президент вже в Римі", - повідомив прессекретар Президента Сергій Никифоров.

Сьогодні Зеленський в Італії для особистої зустрічі з Папою Римським Левом XIV та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Це підтвердили і в Офісі Президента.

Як зазначає Sky TG24, Папа зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні вранці у Кастель-Гандольфо. Папа Лев XIV та Президент України раніше зустрічалися в липні в Кастель-Гандольфо на полях Конференції з відбудови України в Римі. 

Зустріч Мелоні та Зеленського 9 грудня підтвердили в італійському уряді.

"У вівторок, 9 грудня, прем’єр-міністр Джорджа Мелоні прийме Президента України Володимира Зеленського в Палаццо Кіджі", - ідеться у повідомленні.

Зустріч запланована у другій половині дня.

Зеленський зустрівся з лідерами НАТО та ЄС для обговорення миру та безпеки: подробиці09.12.25, 00:28 • 4040 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Лев XIV
Джорджа Мелоні
Рим
Брюссель
Італія
Володимир Зеленський
Лондон