Зеленський прибув до Рима для зустрічей з Папою Римським та Мелоні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Риму після візитів до Лондона та Брюсселя. Він зустрінеться з Папою Римським Левом XIV та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
Президент України Володимир Зеленський після візитів до Лондона та Брюсселя сьогодні у Римі, повідомили журналістам в Офісі Президента у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Президент вже в Римі", - повідомив прессекретар Президента Сергій Никифоров.
Сьогодні Зеленський в Італії для особистої зустрічі з Папою Римським Левом XIV та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Це підтвердили і в Офісі Президента.
Як зазначає Sky TG24, Папа зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні вранці у Кастель-Гандольфо. Папа Лев XIV та Президент України раніше зустрічалися в липні в Кастель-Гандольфо на полях Конференції з відбудови України в Римі.
Зустріч Мелоні та Зеленського 9 грудня підтвердили в італійському уряді.
"У вівторок, 9 грудня, прем’єр-міністр Джорджа Мелоні прийме Президента України Володимира Зеленського в Палаццо Кіджі", - ідеться у повідомленні.
Зустріч запланована у другій половині дня.
Зеленський зустрівся з лідерами НАТО та ЄС для обговорення миру та безпеки: подробиці09.12.25, 00:28 • 4040 переглядiв