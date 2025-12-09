Зеленский прибыл в Рим для встреч с Папой Римским и Мелони
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим после визитов в Лондон и Брюссель. Он встретится с Папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Президент Украины Владимир Зеленский после визитов в Лондон и Брюссель сегодня в Риме, сообщили журналистам в Офисе Президента во вторник, пишет УНН.
Детали
"Президент уже в Риме", - сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.
Сегодня Зеленский в Италии для личной встречи с Папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Это подтвердили и в Офисе Президента.
Как отмечает Sky TG24, Папа встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня утром в Кастель-Гандольфо. Папа Лев XIV и Президент Украины ранее встречались в июле в Кастель-Гандольфо на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме.
Встречу Мелони и Зеленского 9 декабря подтвердили в итальянском правительстве.
"Во вторник, 9 декабря, премьер-министр Джорджа Мелони примет Президента Украины Владимира Зеленского в Палаццо Киджи", - говорится в сообщении.
Встреча запланирована во второй половине дня.
Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробности09.12.25, 00:28 • 3860 просмотров