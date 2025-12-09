Зеленский прибыл в Рим для встреч с Папой Римским и Мелони

$42.070.01
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 4128 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 15448 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 27649 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 26266 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 31084 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 30194 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32518 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 43608 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 39510 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Популярные новости
Проект "первоисточник": Россия переписывает национальную идентичность детей на ВОТ Украины - ЦПД8 декабря, 21:59 • 7998 просмотра
Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробностиVideo8 декабря, 22:28 • 3724 просмотра
Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений8 декабря, 23:03 • 5376 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 6548 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД03:32 • 11721 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 3150 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 12819 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 43608 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 39510 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 39581 просмотра
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 17560 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 51680 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 60653 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 70829 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 71503 просмотра
Зеленский прибыл в Рим для встреч с Папой Римским и Мелони

Киев • УНН

Киев • УНН

 212 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим после визитов в Лондон и Брюссель. Он встретится с Папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Зеленский прибыл в Рим для встреч с Папой Римским и Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский после визитов в Лондон и Брюссель сегодня в Риме, сообщили журналистам в Офисе Президента во вторник, пишет УНН.

Детали

"Президент уже в Риме", - сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.

Сегодня Зеленский в Италии для личной встречи с Папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Это подтвердили и в Офисе Президента.

Как отмечает Sky TG24, Папа встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня утром в Кастель-Гандольфо. Папа Лев XIV и Президент Украины ранее встречались в июле в Кастель-Гандольфо на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Встречу Мелони и Зеленского 9 декабря подтвердили в итальянском правительстве.

"Во вторник, 9 декабря, премьер-министр Джорджа Мелони примет Президента Украины Владимира Зеленского в Палаццо Киджи", - говорится в сообщении.

Встреча запланирована во второй половине дня.

Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробности09.12.25, 00:28 • 3860 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Папа Лев XIV
Джорджия Мелони
Рим
Брюссель
Италия
Владимир Зеленский
Лондон