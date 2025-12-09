Встреча Зеленского и Папы Льва длилась 30 минут, без заявлений
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию. Встреча длилась около получаса на вилле Барберини.
Подробности
Папа Лев и президент Украины Владимир Зеленский появились вместе на балконе виллы Барберини после примерно получасовой встречи. Они поприветствовали журналистов и фотографов без комментариев.
Стороны сделали совместное фото на террасе.
После этого Президент Украины Владимир Зеленский покинул виллу Барберини в Кастель Гандольфо, папской резиденции, после личной встречи с понтификом.
Напомним
9 декабря Зеленский в Италии для личной встречи с Папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Это подтвердили и в Офисе Президента.
