Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 12993 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 20358 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 32674 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 29917 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 32880 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31432 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33271 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 47635 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 43225 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Встреча Зеленского и Папы Льва длилась 30 минут, без заявлений

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию. Встреча длилась около получаса на вилле Барберини.

Встреча Зеленского и Папы Льва длилась 30 минут, без заявлений

Президент Украины Владимир Зеленский провел 30-минутную встречу с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию, сообщает Sky TG24, пишет УНН.

Подробности

Папа Лев и президент Украины Владимир Зеленский появились вместе на балконе виллы Барберини после примерно получасовой встречи. Они поприветствовали журналистов и фотографов без комментариев.

Стороны сделали совместное фото на террасе.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский покинул виллу Барберини в Кастель Гандольфо, папской резиденции, после личной встречи с понтификом.

Зеленский прибыл в Кастель Гандольфо для встречи с Папой Римским Львом XIV09.12.25, 11:09 • 1154 просмотра

Напомним

9 декабря Зеленский в Италии для личной встречи с Папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Это подтвердили и в Офисе Президента.

Зеленский прибыл в Рим для встреч с Папой Римским и Мелони09.12.25, 09:45 • 1598 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Италия
Владимир Зеленский