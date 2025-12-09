Зеленский прибыл в Кастель Гандольфо для встречи с Папой Римским Львом XIV
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию для встречи с Папой Римским Львом XIV в Кастель Гандольфо. Также запланирована встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Детали
Отмечается, что Зеленский уже приехал в резиденцию Папы Римского в Кастель Гандольфо. Сообщается, что встреча запланирована на ближайшее время.
Контекст
Сегодня Зеленский находится в Италии для личной встречи с Папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Это подтвердили и в Офисе Президента.
Как отмечает Sky TG24, Папа должен был встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня утром в Кастель-Гандольфо.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.