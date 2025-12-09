Зеленский прибыл в Кастель Гандольфо для встречи с Папой Римским Львом XIV

$42.070.01
49.020.03
ukenru
07:23 • 11769 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 12127 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 19532 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 31911 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 29549 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 32629 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31336 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33199 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 47035 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 42668 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
80%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США давят на Зеленского, чтобы тот быстро согласился на мирный план - Axios9 декабря, 00:12 • 8476 просмотра
Страны G7 предупредили РФ о возможной конфискации всех замороженных средств в пользу Украины9 декабря, 01:19 • 4974 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 11607 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД03:32 • 15154 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 4546 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 11757 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 13487 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 47032 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 42665 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 42536 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Япония
Бельгия
Реклама
УНН Lite
«Даже «гениальная» музыка с ИИ «рассеивается в эфире другого интернет-мусора»: Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 1042 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 19549 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 55794 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 62454 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 72576 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Time (журнал)
Spotify
Фильм

Зеленский прибыл в Кастель Гандольфо для встречи с Папой Римским Львом XIV

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию для встречи с Папой Римским Львом XIV в Кастель Гандольфо. Также запланирована встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Зеленский прибыл в Кастель Гандольфо для встречи с Папой Римским Львом XIV

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию, где должна состояться встреча с Папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ansa.it.

Детали

Отмечается, что Зеленский уже приехал в резиденцию Папы Римского в Кастель Гандольфо. Сообщается, что встреча запланирована на ближайшее время.

Контекст

Сегодня Зеленский находится в Италии для личной встречи с Папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Это подтвердили и в Офисе Президента.

Как отмечает Sky TG24, Папа должен был встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня утром в Кастель-Гандольфо.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Папа Лев XIV
Антониу Кошта
Марк Рютте
Джорджия Мелони
Офис Президента Украины
НАТО
Италия
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен