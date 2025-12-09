Зеленський прибув до Кастель Гандольфо для зустрічі з Папою Римським Левом XIV

$42.070.01
uken
Ексклюзив
09:02 • 154 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 10804 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 11486 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 18952 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 31317 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 29245 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 32420 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 31219 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 33082 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 46591 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
07:23 • 10804 перегляди
Ексклюзив
09:02 • 154 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
07:00 • 11486 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 46591 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 12:25 • 42259 перегляди
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 42259 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:53 • 42170 перегляди
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 42170 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Дікапріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
08:36 • 656 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
8 грудня, 15:34 • 19328 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10 • 55496 перегляди
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 55496 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40 • 62248 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50 • 72362 перегляди
Зеленський прибув до Кастель Гандольфо для зустрічі з Папою Римським Левом XIV

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії для зустрічі з Папою Римським Левом XIV у Кастель Гандольфо. Також запланована зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Зеленський прибув до Кастель Гандольфо для зустрічі з Папою Римським Левом XIV

Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії, де має відбутися зустріч з Папою Римським Левом XIV. Про це повідомляє УНН з посиланням на ansa.it.

Деталі

Зазначається, що Зеленський вже приїхав до резиденції Папи Римського в Кастель Гандольфо. Повідомляється, що зустріч запланована на найближчий час.

Контекст

Сьогодні Зеленський знаходиться в Італії для особистої зустрічі з Папою Римським Левом XIV та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Це підтвердили і в Офісі Президента.

Як зазначає Sky TG24, Папа мав зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні вранці у Кастель-Гандольфо.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Євген Устименко

