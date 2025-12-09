Зеленський прибув до Кастель Гандольфо для зустрічі з Папою Римським Левом XIV
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії для зустрічі з Папою Римським Левом XIV у Кастель Гандольфо. Також запланована зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії, де має відбутися зустріч з Папою Римським Левом XIV. Про це повідомляє УНН з посиланням на ansa.it.
Деталі
Зазначається, що Зеленський вже приїхав до резиденції Папи Римського в Кастель Гандольфо. Повідомляється, що зустріч запланована на найближчий час.
Контекст
Сьогодні Зеленський знаходиться в Італії для особистої зустрічі з Папою Римським Левом XIV та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Це підтвердили і в Офісі Президента.
Як зазначає Sky TG24, Папа мав зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні вранці у Кастель-Гандольфо.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.