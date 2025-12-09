Папа Лев после встречи с Зеленским призвал к длительному и справедливому миру в Украине
Киев • УНН
Папа Лев XIV принял Президента Украины Владимира Зеленского 9 декабря 2025 года. Понтифик призвал к диалогу и установлению справедливого и длительного мира, обсудив также вопросы военнопленных и возвращения украинских детей.
Сегодня, 9 декабря, Папа Лев XIV принял Президента Украины Владимира Зеленского на аудиенции в Кастель-Гандольфо. Понтифик призвал к продолжению диалога и направил свой настойчивый призыв к установлению справедливого и прочного мира в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана, пишет УНН.
Сегодня утром, 9 декабря 2025 года, Святой Отец Леон XIV принял на аудиенции в своей резиденции в Кастель-Гандольфо Его Высокопреосвященство господина Владимира Зеленского, Президента Украины
Во время дружеской беседы, которая была сосредоточена на войне в Украине, Святой Отец подчеркнул необходимость продолжения диалога и выразил свое настойчивое желание, чтобы текущие дипломатические инициативы привели к справедливому и прочному миру.
Кроме того, были также обсуждены вопросы военнопленных и необходимость обеспечить возвращение украинских детей в их семьи.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию. Встреча длилась около получаса на вилле Барберини.
Зеленский прибыл в Рим для встреч с Папой Римским и Мелони09.12.25, 09:45 • 2318 просмотров