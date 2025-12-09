$42.070.01
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 20331 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
07:00 • 17033 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 23982 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 35701 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 31493 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 33901 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
8 декабря, 14:34 • 31894 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33703 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
8 декабря, 13:00 • 50571 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Папа Лев после встречи с Зеленским призвал к длительному и справедливому миру в Украине

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Папа Лев XIV принял Президента Украины Владимира Зеленского 9 декабря 2025 года. Понтифик призвал к диалогу и установлению справедливого и длительного мира, обсудив также вопросы военнопленных и возвращения украинских детей.

Папа Лев после встречи с Зеленским призвал к длительному и справедливому миру в Украине

Сегодня, 9 декабря, Папа Лев XIV принял Президента Украины Владимира Зеленского на аудиенции в Кастель-Гандольфо. Понтифик призвал к продолжению диалога и направил свой настойчивый призыв к установлению справедливого и прочного мира в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана, пишет УНН.

Сегодня утром, 9 декабря 2025 года, Святой Отец Леон XIV принял на аудиенции в своей резиденции в Кастель-Гандольфо Его Высокопреосвященство господина Владимира Зеленского, Президента Украины

- говорится в сообщении.

Во время дружеской беседы, которая была сосредоточена на войне в Украине, Святой Отец подчеркнул необходимость продолжения диалога и выразил свое настойчивое желание, чтобы текущие дипломатические инициативы привели к справедливому и прочному миру.

Кроме того, были также обсуждены вопросы военнопленных и необходимость обеспечить возвращение украинских детей в их семьи.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию. Встреча длилась около получаса на вилле Барберини.

Зеленский прибыл в Рим для встреч с Папой Римским и Мелони

Ольга Розгон

