Папа Лев после встречи с Зеленским призвал к длительному и справедливому миру в Украине

Сегодня, 9 декабря, Папа Лев XIV принял Президента Украины Владимира Зеленского на аудиенции в Кастель-Гандольфо. Понтифик призвал к продолжению диалога и направил свой настойчивый призыв к установлению справедливого и прочного мира в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана, пишет УНН. Сегодня утром, 9 декабря 2025 года, Святой Отец Леон XIV принял на аудиенции в своей резиденции в Кастель-Гандольфо Его Высокопреосвященство господина Владимира Зеленского, Президента Украины - говорится в сообщении. Во время дружеской беседы, которая была сосредоточена на войне в Украине, Святой Отец подчеркнул необходимость продолжения диалога и выразил свое настойчивое желание, чтобы текущие дипломатические инициативы привели к справедливому и прочному миру. Кроме того, были также обсуждены вопросы военнопленных и необходимость обеспечить возвращение украинских детей в их семьи. Напомним Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию. Встреча длилась около получаса на вилле Барберини. Зеленский прибыл в Рим для встреч с Папой Римским и Мелони