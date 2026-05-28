Не путину выбирать и нужен «кто-то, кому не нужна Нобелевская премия мира» — в ЕС высказались о посланнике для переговоров с рф

Киев • УНН

 • 1508 просмотра

Министры ЕС на Кипре отвергли попытки рф выбрать переговорщика от Европы. Кая Каллас подчеркнула, что блок выступит единым фронтом на переговорах.

россия не получит право выбирать, кто будет представлять Европу на любых потенциальных переговорах с москвой по поводу войны рф против Украины, и блок представит единый фронт, заявили в четверг министры иностранных дел Европейского Союза на встрече на Кипре, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министры иностранных дел неформально собираются, чтобы обсудить свою стратегию, на фоне того, как Украина настаивает на большем участии Европы, чтобы помочь прекратить войну, которая длится более четырех лет, а Соединенные Штаты сосредоточены на своем конфликте с Ираном.

Сибига заявил о наличии карт у Украины и призвал Европу действовать решительно28.05.26, 08:40 • 3232 просмотра

Ранее в этом месяце глава кремля владимир путин предположил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, назвавший российского лидера личным другом, мог бы представлять Европу на возможных переговорах.

Европейские правительства отклонили это предложение, а глава европейской внешней политики Кая Каллас повторила эту позицию в четверг.

"Я считаю, что это ловушка, в которую россия хочет, чтобы мы попали, что мы обсуждаем, кто с ними разговаривает, а они уже выбирают, кто подходит, а кто нет", - сказала Каллас.

"Давайте не попадаться в эту ловушку. Переговоры – это всегда командная работа, - сказала она. - Вот почему суть гораздо важнее того, кто".

"Это действительно место, где можно обсудить с министрами иностранных дел основные интересы, основные запросы, которые у нас также есть к россии, потому что как только мы сядем за стол переговоров, тогда также должно быть очень четко понятно, что мы там делаем", - сказала Каллас.

кремль заявил в среду, что путин открыт к переговорам с Европой, о чем сообщили росСМИ.

"Европа определит имя переговорщика, а не господин путин", – сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, прибыв на встречу министров.

"Это не решение путина, это наше решение", – добавил он.

Несмотря на шквал спекуляций относительно того, назначит ли ЕС посланника для любых переговоров, некоторые министры заявили, что обсуждение преждевременно.

"Сейчас не время обсуждать, кто будет вести переговоры", – сказал журналистам на Кипре министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Но мы должны обсудить, что мы делаем, чтобы оказать дополнительное давление на россию, а также предоставить больше систем Украине, чтобы Украина могла выдержать эти атаки и привести ее к победе", – добавил он.

Между тем, по данным The Guardian, австрийский министр Беате Майнль-Райзинге заявила, что это необходимый шаг, поскольку "ЕС не должен готовиться". Майнль-Райзинге сказала, что она будет "настаивать на том, чтобы Европейский Союз позиционировал себя, имел возможность вести переговоры исходя из собственных интересов и назначил главного переговорщика".

Ксавье Беттель, глава МИД Люксембурга, как пишет The Guardian, сказал, что "есть так много хороших людей", которые могут взять на себя эту работу, и "важно, чтобы это был не просто… кто-то, кто является соседом россии", а кто-то, кто должен быть чуть более отстранен от конфликта.

"Возможно, триада из трех человек – главы государств, министр иностранных дел, бывшие премьер-министры? Возможно, бывшие политики меньше боятся результатов? Нам нужно найти кого-то, кому не нужна Нобелевская премия мира", – пошутил он.

Дипломаты сообщили Reuters накануне встречи в четверг, что "на Кипре не ожидается никаких решений, и что нет консенсуса относительно европейских предпосылок или требований к москве". Некоторые чиновники также заявили, что, "по их мнению, еще рано обсуждать вопрос посланника",

указывает при этом Reuters.

Многие министры подчеркнули необходимость того, чтобы Европа нашла общую позицию относительно того, как подходить к возможным будущим переговорам.

"Что важнее, чем просто разговоры о специальном посланнике (...), так это то, что это должен быть единый голос", – заявил журналистам министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Некоторые министры заявили об открытости к назначению Европой посланника в будущем.

"Европа должна быть за столом переговоров в любом случае, она не может быть представлена 27 государствами-членами, а Европа больше, чем сам ЕС, но я уверена, что вместе мы можем не только договориться о мандате, но, возможно, и о некоторых людях, которые могли бы взять на себя эту роль", – сказала журналистам министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сказал: "Я думаю, что мы должны обсудить содержание потенциального переговорного процесса, какой проект может предложить ЕС за столом переговоров. И мы также должны определить кого-то, кто будет воплощать также европейское послание".

На вопрос, хотела бы она взять на себя роль европейского переговорщика, Каллас ответила, что ее работа заключается в том, чтобы представлять блок.

"Я Верховный представитель Европейского Союза, и вы можете ознакомиться с моими должностными обязанностями в договорах – и, конечно, это также представительство Европы. Но для этого нам нужно быть едиными", - сказала Каллас.

Президент Финляндии Стубб готов представлять Европу на переговорах с рф25.05.26, 10:24 • 3855 просмотров

Юлия Шрамко

