Италия вызвала посла РФ из-за Соловьева, который обозвал Мелони фашисткой

Италия вызвала посла России в Риме во вторник, чтобы выразить протест против резких оскорблений в адрес премьер-министра Джорджи Мелони со стороны кремлевского пропагандиста Соловьева. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

В сообщении в X министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что вызвал российского посла Алексея Парамонова, чтобы официально осудить "чрезвычайно серьезные и оскорбительные заявления", недавно сделанные ведущим Владимиром Соловьевым на российском государственном телевидении.

Во время эфира 16 апреля Соловьев резко раскритиковал Мелони, назвав ее "сертифицированной идиоткой" и "фашистским мусором". После обвинений в предательстве избирателей и президента США Дональда Трампа — который на прошлой неделе резко изменил риторику в отношении Мелони после ее критики его высказываний о Папе Льве XIV — ведущий также назвал ее "с*ка Мелони".

Посол России Парамонов отверг протест Таяни в сообщении в Facebook, заявив, что Рим "ошибся", вызвав его из-за слов телеведущего, и подчеркнул, что эти заявления не отражают позицию российского правительства. "Ни один здравомыслящий человек не будет воспринимать личные высказывания как официальную позицию", - добавил он.

Министерство иностранных дел России не сразу ответило на запрос Politico о комментарии.

Во вторник Мелони назвала тираду Соловьева пропагандой. "Тщательный пропагандист режима не может поучать относительно последовательности или свободы", — написала она в соцсетях, заявив, что Италия "не изменит курс".

Ее ответ получил редкую поддержку со всего политического спектра Италии. Лидер оппозиции Эли Шляйн осудила слова российского ведущего как "недопустимые сексистские обвинения", отметив, что такие нападения на премьера "оскорбляют всю страну".

Дипломатический инцидент произошел одновременно с решением ЕС сократить финансирование Венецианской биеннале после того, как организаторы разрешили возвращение российских художников в программу 2026 года.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что России не следует разрешать участвовать в культурных мероприятиях, пока она ведет войну против Украины, разрушая музеи, церкви и культурное наследие.

