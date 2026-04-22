732 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
2700 просмотра
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
8078 просмотра
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
8554 просмотра
90 миллиардов евро Украине и новые санкции против РФ предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
10098 просмотра
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
10292 просмотра
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
14452 просмотра
До 50% потерь урожая – как весенние заморозки изменят рынок косточковых в Украине
12508 просмотра
Вход в частный сектор и вызовы через ИИ: глава Федерации профсоюзов рассказал об изменении стратегии
21886 просмотра
От "клуба избранных" до целой индустрии: Аэрокосмическая ассоциация подготовила предложения изменений в Defence City
22 апреля, 06:53
Инвестиции в ОВГЗ за кредитные средства - возможности, риски и реальная выгода
Италия вызвала посла РФ из-за Соловьева, который обозвал Мелони фашисткой

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

МИД Италии выразило протест из-за заявлений пропагандиста Соловьева, который назвал Джорджу Мелони фашисткой. Посол РФ заявил, что слова ведущего не являются позицией Кремля.

Италия вызвала посла России в Риме во вторник, чтобы выразить протест против резких оскорблений в адрес премьер-министра Джорджи Мелони со стороны кремлевского пропагандиста Соловьева. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

В сообщении в X министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что вызвал российского посла Алексея Парамонова, чтобы официально осудить "чрезвычайно серьезные и оскорбительные заявления", недавно сделанные ведущим Владимиром Соловьевым на российском государственном телевидении.

Во время эфира 16 апреля Соловьев резко раскритиковал Мелони, назвав ее "сертифицированной идиоткой" и "фашистским мусором". После обвинений в предательстве избирателей и президента США Дональда Трампа — который на прошлой неделе резко изменил риторику в отношении Мелони после ее критики его высказываний о Папе Льве XIV — ведущий также назвал ее "с*ка Мелони".

Посол России Парамонов отверг протест Таяни в сообщении в Facebook, заявив, что Рим "ошибся", вызвав его из-за слов телеведущего, и подчеркнул, что эти заявления не отражают позицию российского правительства. "Ни один здравомыслящий человек не будет воспринимать личные высказывания как официальную позицию", - добавил он.

Министерство иностранных дел России не сразу ответило на запрос Politico о комментарии.

Во вторник Мелони назвала тираду Соловьева пропагандой. "Тщательный пропагандист режима не может поучать относительно последовательности или свободы", — написала она в соцсетях, заявив, что Италия "не изменит курс".

Ее ответ получил редкую поддержку со всего политического спектра Италии. Лидер оппозиции Эли Шляйн осудила слова российского ведущего как "недопустимые сексистские обвинения", отметив, что такие нападения на премьера "оскорбляют всю страну".

Дипломатический инцидент произошел одновременно с решением ЕС сократить финансирование Венецианской биеннале после того, как организаторы разрешили возвращение российских художников в программу 2026 года.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что России не следует разрешать участвовать в культурных мероприятиях, пока она ведет войну против Украины, разрушая музеи, церкви и культурное наследие.

