Украина против участия рф в Венецианской биеннале - совместное заявление МИД и Минэкономики

Украина призвала не допускать россию к участию в Венецианской биеннале. Совместное заявление по этому поводу сделали министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель министра экономики Татьяна Бережная. Текст совместного заявления опубликован на сайте МИД Украины, сообщает УНН.

Подробности

В заявлении отмечается, что Венецианская биеннале – одна из самых авторитетных художественных платформ мира, которая не может становиться площадкой для отбеливания военных преступлений, которые россия ежедневно совершает против украинского народа и нашего культурного наследия.

С 2014 года россия целенаправленно уничтожает объекты культурного наследия Украины, нарушая нормы международного гуманитарного права, положения Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года. С начала полномасштабного вторжения россия ведет системную войну против украинской культуры, идентичности и исторической памяти. С 2022 года война россии унесла жизни 346 художников и 132 украинских и иностранных медийщиков. россия разрушила или повредила 1707 памятников культурного наследия и 2503 объекта культурной инфраструктуры в Украине, из которых 558 полностью уничтожены. российские оккупанты незаконно вывезли по меньшей мере 35 482 музейных предмета, а более 2,1 миллиона единиц хранятся на временно оккупированных территориях и находятся под угрозой уничтожения или незаконного перемещения. Прямой ущерб культурному сектору Украины уже превышает 4,2 млрд долларов США, а общие потери отрасли оцениваются более чем в 31 млрд долларов - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечено, что россия использует культуру как инструмент политического влияния. В частности, директор эрмитажа михаил пиотровский назвал российские культурные проекты за рубежом "спецоперацией".

Недопуск россии к международным культурным площадкам критически важен для сохранения их нейтральности, избежания политизации и защиты сферы культуры от государственной пропаганды войны - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечено, что верность ценностям свободы, человеческого достоинства и международного права "должна быть определяющей для глобального художественного сообщества, так же как солидарность с украинским народом, чью культуру пытаются уничтожить".

Напомним

