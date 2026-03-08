Украина против участия рф в Венецианской биеннале - совместное заявление МИД и Минэкономики

$43.810.0050.900.00
ukenru
08:41 • 6242 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
08:15 • 10990 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 28952 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 72459 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 40715 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 41279 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 57586 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 60429 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 68187 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 45656 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.9м/с
57%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп отрицает участие России в военной помощи Ирану8 марта, 01:25 • 10077 просмотра
ЦПД: рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели 11 человек в Харькове8 марта, 01:58 • 19204 просмотра
Следующая фаза войны: Израиль атаковал нефтехранилища в ТегеранеVideo8 марта, 02:36 • 8300 просмотра
Дональд Туск назвал Россию главным победителем в войне на Ближнем Востоке8 марта, 03:05 • 7236 просмотра
Атака дронов вызвала пожар на нефтебазе в краснодарском крае рф - СМИVideo8 марта, 03:42 • 5854 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 59118 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 66412 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 95290 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 60688 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 68275 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Дональд Туск
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 21030 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 23854 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 25401 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 26431 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 26485 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
9К720 Искандер
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Украина против участия рф в Венецианской биеннале - совместное заявление МИД и Минэкономики

Киев • УНН

 • 82 просмотра

МИД призывает не дать рф использовать художественную платформу для пропаганды. Агрессия уже уничтожила 1707 памятников и унесла жизни 346 украинских художников.

Украина против участия рф в Венецианской биеннале - совместное заявление МИД и Минэкономики

Украина призвала не допускать россию к участию в Венецианской биеннале. Совместное заявление по этому поводу сделали министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель министра экономики Татьяна Бережная. Текст совместного заявления опубликован на сайте МИД Украины, сообщает УНН.

Подробности

В заявлении отмечается, что Венецианская биеннале – одна из самых авторитетных художественных платформ мира, которая не может становиться площадкой для отбеливания военных преступлений, которые россия ежедневно совершает против украинского народа и нашего культурного наследия.

С 2014 года россия целенаправленно уничтожает объекты культурного наследия Украины, нарушая нормы международного гуманитарного права, положения Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года. С начала полномасштабного вторжения россия ведет системную войну против украинской культуры, идентичности и исторической памяти. С 2022 года война россии унесла жизни 346 художников и 132 украинских и иностранных медийщиков. россия разрушила или повредила 1707 памятников культурного наследия и 2503 объекта культурной инфраструктуры в Украине, из которых 558 полностью уничтожены. российские оккупанты незаконно вывезли по меньшей мере 35 482 музейных предмета, а более 2,1 миллиона единиц хранятся на временно оккупированных территориях и находятся под угрозой уничтожения или незаконного перемещения. Прямой ущерб культурному сектору Украины уже превышает 4,2 млрд долларов США, а общие потери отрасли оцениваются более чем в 31 млрд долларов

- говорится в заявлении.

В заявлении также отмечено, что россия использует культуру как инструмент политического влияния. В частности, директор эрмитажа михаил пиотровский назвал российские культурные проекты за рубежом "спецоперацией".

Недопуск россии к международным культурным площадкам критически важен для сохранения их нейтральности, избежания политизации и защиты сферы культуры от государственной пропаганды войны

- говорится в заявлении.

Кроме того, отмечено, что верность ценностям свободы, человеческого достоинства и международного права "должна быть определяющей для глобального художественного сообщества, так же как солидарность с украинским народом, чью культуру пытаются уничтожить".

Напомним

Весной 2026 года в Украине состоятся музыкальные концерты, фестивали, гастрономические и художественные мероприятия. Запланированы выступления ведущих артистов, пивной фестиваль, Lutsk Food Fest и выставки в Киеве.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКультураНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Татьяна Бережная
Андрей Сибига
Украина