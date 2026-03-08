Україна проти участі росії у Венеційській бієнале - спільна заява МЗС і Мінекономіки

Україна закликала не допускати росію до участі у Венеційській бієнале. Спільну заяву щодо цього зробили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Текст спільної заяви опублікований на сайті МЗС України, повідомляє УНН.

У заяві зазначається, що Венеційська бієнале - одна з найавторитетніших мистецьких платформ світу, яка не може ставати майданчиком для відбілювання воєнних злочинів, які росія щоденно вчиняє проти українського народу та нашої культурної спадщини.

З 2014 року росія цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, положення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року. З початку повномасштабного вторгнення росія веде системну війну проти української культури, ідентичності та історичної пам’яті. З 2022 року, війна росії забрала життя 346 митців та 132 українських і іноземних медійників. росія зруйнувала або пошкодила 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури в Україні, з яких 558 повністю знищено. російські окупанти незаконно вивезли щонайменше 35 482 музейні предмети, а понад 2,1 мільйона одиниць зберігаються на тимчасово окупованих територіях і перебувають під загрозою знищення або незаконного переміщення. Прямі збитки культурному сектору України вже перевищують 4,2 млрд доларів США, а загальні втрати галузі оцінюються більш ніж у 31 млрд доларів