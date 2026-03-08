Україна проти участі росії у Венеційській бієнале - спільна заява МЗС і Мінекономіки
Київ • УНН
МЗС закликає не дати рф використовувати мистецьку платформу для пропаганди. Агресія вже знищила 1707 пам'яток та забрала життя 346 українських митців.
Україна закликала не допускати росію до участі у Венеційській бієнале. Спільну заяву щодо цього зробили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Текст спільної заяви опублікований на сайті МЗС України, повідомляє УНН.
Деталі
У заяві зазначається, що Венеційська бієнале - одна з найавторитетніших мистецьких платформ світу, яка не може ставати майданчиком для відбілювання воєнних злочинів, які росія щоденно вчиняє проти українського народу та нашої культурної спадщини.
З 2014 року росія цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, положення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року. З початку повномасштабного вторгнення росія веде системну війну проти української культури, ідентичності та історичної пам’яті. З 2022 року, війна росії забрала життя 346 митців та 132 українських і іноземних медійників. росія зруйнувала або пошкодила 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури в Україні, з яких 558 повністю знищено. російські окупанти незаконно вивезли щонайменше 35 482 музейні предмети, а понад 2,1 мільйона одиниць зберігаються на тимчасово окупованих територіях і перебувають під загрозою знищення або незаконного переміщення. Прямі збитки культурному сектору України вже перевищують 4,2 млрд доларів США, а загальні втрати галузі оцінюються більш ніж у 31 млрд доларів
У заяві також зазначено, що росія використовує культуру як інструмент політичного впливу. Зокрема, директор ермітажу міхаіл піотровський назвав російські культурні проєкти за кордоном "спецоперацією".
Недопуск росії до міжнародних культурних майданчиків критично важливий для збереження їхньої нейтральності, уникнення політизації та захисту сфери культури від державної пропаганди війни
Крім того, зазначено, що вірність цінностям свободи, людської гідності та міжнародного права "має бути визначальною для глобальної мистецької спільноти, так само як солідарність із українським народом, чию культуру намагаються знищити".
Нагадаємо
