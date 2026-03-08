Україна проти участі росії у Венеційській бієнале - спільна заява МЗС і Мінекономіки

$43.810.0050.900.00
ukenru
08:41 • 6154 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
08:15 • 10875 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 28910 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 72418 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 40678 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 41253 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 57572 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 60424 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 68185 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45655 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.9м/с
57%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заперечив участь росії у військовій допомозі Ірану8 березня, 01:25 • 9980 перегляди
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові8 березня, 01:58 • 19115 перегляди
Наступна фаза війни: Ізраїль атакував нафтосховища в ТегераніVideo8 березня, 02:36 • 8120 перегляди
Дональд Туск назвав росію головним переможцем у війні на Близькому Сході8 березня, 03:05 • 7058 перегляди
Атака дронів спричинила пожежу на нафтобазі у краснодарському краї рф - ЗМІVideo8 березня, 03:42 • 5762 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 59096 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 66391 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 95275 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 60674 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 68261 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 21023 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 23842 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 25391 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 26422 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 26477 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Україна проти участі росії у Венеційській бієнале - спільна заява МЗС і Мінекономіки

Київ • УНН

 • 48 перегляди

МЗС закликає не дати рф використовувати мистецьку платформу для пропаганди. Агресія вже знищила 1707 пам'яток та забрала життя 346 українських митців.

Україна проти участі росії у Венеційській бієнале - спільна заява МЗС і Мінекономіки

Україна закликала не допускати росію до участі у Венеційській бієнале. Спільну заяву щодо цього зробили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Текст спільної заяви опублікований на сайті МЗС України, повідомляє УНН.

Деталі

У заяві зазначається, що Венеційська бієнале - одна з найавторитетніших мистецьких платформ світу, яка не може ставати майданчиком для відбілювання воєнних злочинів, які росія щоденно вчиняє проти українського народу та нашої культурної спадщини.

З 2014 року росія цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, положення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року. З початку повномасштабного вторгнення росія веде системну війну проти української культури, ідентичності та історичної пам’яті. З 2022 року, війна росії забрала життя 346 митців та 132 українських і іноземних медійників. росія зруйнувала або пошкодила 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури в Україні, з яких 558 повністю знищено. російські окупанти незаконно вивезли щонайменше 35 482 музейні предмети, а понад 2,1 мільйона одиниць зберігаються на тимчасово окупованих територіях і перебувають під загрозою знищення або незаконного переміщення. Прямі збитки культурному сектору України вже перевищують 4,2 млрд доларів США, а загальні втрати галузі оцінюються більш ніж у 31 млрд доларів

- йдеться у заяві.

У заяві також зазначено, що росія використовує культуру як інструмент політичного впливу. Зокрема, директор ермітажу міхаіл піотровський назвав російські культурні проєкти за кордоном "спецоперацією".

Недопуск росії до міжнародних культурних майданчиків критично важливий для збереження їхньої нейтральності, уникнення політизації та захисту сфери культури від державної пропаганди війни

- йдеться у заяві.

Крім того, зазначено, що вірність цінностям свободи, людської гідності та міжнародного права "має бути визначальною для глобальної мистецької спільноти, так само як солідарність із українським народом, чию культуру намагаються знищити".

Нагадаємо

Навесні 2026 року в Україні відбудуться музичні концерти, фестивалі, гастрономічні та мистецькі заходи. Заплановано виступи провідних артистів, пивний фестиваль, Lutsk Food Fest та виставки в Києві.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКультураСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Тетяна Бережна
Андрій Сибіга
Україна