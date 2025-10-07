российский диктатор владимир путин не планирует 7 октября телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник лидера рф юрий ушаков, пишет УНН.

Дополнение

Диктатор владимир путин празднует 73-й день рождения, а вместе с тем – расширяет государственные программы по продлению жизни. Кажется, российский лидер настроен управлять страной до тех пор, пока современная медицина не позволит ему оставаться в офисе вечно.

В предложении, объявленном руководителем МИД Италии Антонио Таяни, предложено олимпийское перемирие для всех войн в мире, в частности в вопросах войны рф против Украины и военных действий на Ближнем Востоке.