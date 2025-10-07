День рождения диктатора: в кремле говорят, что сегодня не планируется разговор трампа и путина
Киев • УНН
Помощник лидера рф юрий ушаков заявил, что владимир путин не планирует телефонного разговора с Дональдом Трампом 7 октября. Эта дата совпадает с днем рождения российского диктатора.
российский диктатор владимир путин не планирует 7 октября телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник лидера рф юрий ушаков, пишет УНН.
Телефонный разговор с Трампом на 7 октября у путина не планируется
Дополнение
Диктатор владимир путин празднует 73-й день рождения, а вместе с тем – расширяет государственные программы по продлению жизни. Кажется, российский лидер настроен управлять страной до тех пор, пока современная медицина не позволит ему оставаться в офисе вечно.
