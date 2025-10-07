російський диктатор володимир путін не планує 7 жовтня телефонної розмови з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Про це заявив помічник лідера рф юрій ушаков, пише УНН.

Диктатор володимир путін святкує 73-й день народження, а разом із тим – розширює державні програми з продовження життя. Здається, російський лідер налаштований керувати країною доти, доки сучасна медицина не дозволить йому залишатися в офісі вічно.

У пропозиції, оголошеній керівником МЗС Італії Антоніо Таяні, запропоновано олімпійське перемир’я для всіх воєн у світі, зокрема у питаннах війни рф проти України та військових дій на Близькому Сході.