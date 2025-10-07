$41.340.11
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 5818 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10913 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15314 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16933 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41978 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44219 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71865 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59534 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56744 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
День народження диктатора: у кремлі кажуть, що сьогодні не планується розмова трампа і путіна

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Помічник лідера рф юрій ушаков заявив, що володимир путін не планує телефонної розмови з Дональдом Трампом 7 жовтня. Ця дата збігається з днем народження російського диктатора.

російський диктатор володимир путін не планує 7 жовтня телефонної розмови з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Про це заявив помічник лідера рф юрій ушаков, пише УНН.

Телефонна розмова з Трампом на 7 жовтня у путіна не планується

- повідомив Ушаков.

Доповнення

Диктатор володимир путін святкує 73-й день народження, а разом із тим – розширює державні програми з продовження життя. Здається, російський лідер налаштований керувати країною доти, доки сучасна медицина не дозволить йому залишатися в офісі вічно.

У пропозиції, оголошеній керівником МЗС Італії Антоніо Таяні, запропоновано олімпійське перемир’я для всіх воєн у світі, зокрема у питаннах війни рф проти України та військових дій на Близькому Сході.

