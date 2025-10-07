День народження диктатора: у кремлі кажуть, що сьогодні не планується розмова трампа і путіна
Київ • УНН
Помічник лідера рф юрій ушаков заявив, що володимир путін не планує телефонної розмови з Дональдом Трампом 7 жовтня. Ця дата збігається з днем народження російського диктатора.
Доповнення
Диктатор володимир путін святкує 73-й день народження, а разом із тим – розширює державні програми з продовження життя. Здається, російський лідер налаштований керувати країною доти, доки сучасна медицина не дозволить йому залишатися в офісі вічно.
