Ексклюзив
12:19 • 5658 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 11827 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 14110 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37957 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 43002 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71199 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59126 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56541 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 104136 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36800 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
путін у 73 роки мріє про безсмертя та розширює державні програми довголіття - Le Monde

Київ • УНН

 • 938 перегляди

володимир путін у свій 73-й день народження розширює державні програми з продовження життя, прагнучи керувати країною доти, доки медицина дозволить йому залишатися в офісі. Він обговорював з Сі Цзіньпіном перспективи пересадки органів та можливість дожити до 150 років.

путін у 73 роки мріє про безсмертя та розширює державні програми довголіття - Le Monde

Диктатор володимир путін святкує 73-й день народження, а разом із тим – розширює державні програми з продовження життя. Здається, російський лідер налаштований керувати країною доти, доки сучасна медицина не дозволить йому залишатися в офісі вічно. Про це повідомляє французьке видання Le Monde у своїй статті, пише УНН.

Деталі

У матеріалі французького ЗМІ йдеться про те, що російське агентство ТАСС повідомляє, нібито у свій день народження путін традиційно не став відпочивати: провів "оперативне" засідання Ради національної безпеки та прийняв "кілька міжнародних дзвінків". 

"Рупор" кремля дмитро пєсков уточнив, що у путіна "майже ніколи немає відпусток", бо "посада глави держави не дозволяє їх брати". Цілком логічно, адже 73 роки – це ще лише дитинство, якщо вірити віковій шкалі сучасної медицини за версією путіна та його китайського колеги Сі Цзіньпіна.

путін застеріг Трампа від передачі Україні ракет Tomahawk05.10.25, 13:16 • 10701 перегляд

За інформацією французьких ЗМІ, під час недавньої зустрічі у Пекіні обидва лідери обговорювали перспективи "пересадки органів" і можливість дожити до 150 років. путін, як завжди, погодився із такими фантастичними ідеями. 

Людські органи можна пересаджувати постійно, аж до безсмертя 

– заявив диктатор. 

Такий підхід до довголіття виглядає цілком практичним для людини, яка вже понад два десятиліття тримає країну в своїх руках.

Не забуває керівник кремля і про державну підтримку науки: під його патронатом обсяг фінансованих державою проєктів у сфері боротьби зі старінням зріс у шість разів – з 7 до 43 проєктів, а бюджет зріс із 21 до 172 мільйонів рублів. 

путін прагне розірвати єдність НАТО та підвищити ціну підтримки України - The Economist03.10.25, 10:26 • 3325 переглядiв

Дослідження очолює його старша дочка марія воронцова, яка, окрім медичних проєктів, має значний бізнес у державній генетиці. А допомагає їй близький друг путіна михайло ковальчук, керівник Курчатовського інституту. Адже, як свого часу наголошував сам путін, потенціал генної інженерії можна порівняти з потенціалом "ядерної бомби".

Схоже, що у росії старіння тепер офіційно вважається науково вирішуваною проблемою. І поки середня тривалість життя чоловіків у країні – 68 років, путін впевнено планує залишатися на посту ще принаймні до 2036 року, коли йому виповниться 83. Безсмертя або хоча б "довготривала активність" – ось справжній план на майбутнє кремля.

“Більше не буду”: путін про запуски дронів по Данії та Франції02.10.25, 22:20 • 6364 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Володимир Путін
Економіст (журнал)
НАТО
Пекін
Данія
Франція
Сі Цзіньпін
Україна