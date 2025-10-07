путін у 73 роки мріє про безсмертя та розширює державні програми довголіття - Le Monde

Диктатор володимир путін святкує 73-й день народження, а разом із тим – розширює державні програми з продовження життя. Здається, російський лідер налаштований керувати країною доти, доки сучасна медицина не дозволить йому залишатися в офісі вічно. Про це повідомляє французьке видання Le Monde у своїй статті, пише УНН.

Деталі

У матеріалі французького ЗМІ йдеться про те, що російське агентство ТАСС повідомляє, нібито у свій день народження путін традиційно не став відпочивати: провів "оперативне" засідання Ради національної безпеки та прийняв "кілька міжнародних дзвінків".

"Рупор" кремля дмитро пєсков уточнив, що у путіна "майже ніколи немає відпусток", бо "посада глави держави не дозволяє їх брати". Цілком логічно, адже 73 роки – це ще лише дитинство, якщо вірити віковій шкалі сучасної медицини за версією путіна та його китайського колеги Сі Цзіньпіна.

За інформацією французьких ЗМІ, під час недавньої зустрічі у Пекіні обидва лідери обговорювали перспективи "пересадки органів" і можливість дожити до 150 років. путін, як завжди, погодився із такими фантастичними ідеями.

Людські органи можна пересаджувати постійно, аж до безсмертя – заявив диктатор.

Такий підхід до довголіття виглядає цілком практичним для людини, яка вже понад два десятиліття тримає країну в своїх руках.

Не забуває керівник кремля і про державну підтримку науки: під його патронатом обсяг фінансованих державою проєктів у сфері боротьби зі старінням зріс у шість разів – з 7 до 43 проєктів, а бюджет зріс із 21 до 172 мільйонів рублів.

Дослідження очолює його старша дочка марія воронцова, яка, окрім медичних проєктів, має значний бізнес у державній генетиці. А допомагає їй близький друг путіна михайло ковальчук, керівник Курчатовського інституту. Адже, як свого часу наголошував сам путін, потенціал генної інженерії можна порівняти з потенціалом "ядерної бомби".

Схоже, що у росії старіння тепер офіційно вважається науково вирішуваною проблемою. І поки середня тривалість життя чоловіків у країні – 68 років, путін впевнено планує залишатися на посту ще принаймні до 2036 року, коли йому виповниться 83. Безсмертя або хоча б "довготривала активність" – ось справжній план на майбутнє кремля.

