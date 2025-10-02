“Більше не буду”: путін про запуски дронів по Данії та Франції
Київ • УНН
володимир путін заявив, що не надсилатиме дрони до Франції та Данії, порівнявши європейських чиновників з тими, хто вірить в НЛО. Він також зазначив, що росія не має цілей в Європі, а спекуляції європейських країн є способом нагнітання обстановки.
російський диктатор володимир путін, коментуючи прольоти дронів над територією країн ЄС, заявив, що "більше не буде відправляти дрони ні до Франції, ні до Данії", передає УНН.
Деталі
У путіна запитали, навіщо він відправив до Данії стільки дронів, на що російський диктатор відповів: "Більше не буду. Ні до Франції, ні до Данії. Куди вони ще долітають?"
путін додав, що "європейські чиновники нагадують тих, хто колись серйозно говорив про НЛО і шукав їх сліди".
Окрім того, він заявив, що росія "не має цілей в Європі, а те, чим спекулюють в країнах ЄС, – це один із способів нагнітання обстановки, щоб догодити США і підвищити витрати на оборону".
Нагадаємо
Біля узбережжя Сен-Назера французькі військові зайшли на російський танкер "Пушпа", який неодноразово змінював назви й прапори та перебуває під міжнародними санкціями. Судно пов’язують із "флотом-привидом", що фінансує війська рф і може бути причетним до диверсійних операцій.