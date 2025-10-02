$41.220.08
18:06
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
13:54
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Больше не буду": путин о запусках дронов по Дании и Франции

Киев • УНН

 • 770 просмотра

владимир путин заявил, что не будет отправлять дроны во Францию и Данию, сравнив европейских чиновников с теми, кто верит в НЛО. Он также отметил, что у России нет целей в Европе, а спекуляции европейских стран являются способом нагнетания обстановки.

"Больше не буду": путин о запусках дронов по Дании и Франции

российский диктатор владимир путин, комментируя пролеты дронов над территорией стран ЕС, заявил, что "больше не будет отправлять дроны ни во Францию, ни в Данию", передает УНН.

Детали

У путина спросили, зачем он отправил в Данию столько дронов, на что российский диктатор ответил: "Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию. Куда они еще долетают?"

путин добавил, что "европейские чиновники напоминают тех, кто когда-то серьезно говорил об НЛО и искал их следы".

Кроме того, он заявил, что россия "не имеет целей в Европе, а то, чем спекулируют в странах ЕС, – это один из способов нагнетания обстановки, чтобы угодить США и повысить расходы на оборону".

Напомним

У побережья Сен-Назера французские военные зашли на российский танкер "Пушпа", который неоднократно менял названия и флаги и находится под международными санкциями. Судно связывают с "флотом-призраком", финансирующим войска рф и может быть причастным к диверсионным операциям.

Павел Башинский

