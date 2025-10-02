"Больше не буду": путин о запусках дронов по Дании и Франции

российский диктатор владимир путин, комментируя пролеты дронов над территорией стран ЕС, заявил, что "больше не будет отправлять дроны ни во Францию, ни в Данию", передает УНН.

Детали

У путина спросили, зачем он отправил в Данию столько дронов, на что российский диктатор ответил: "Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию. Куда они еще долетают?"

путин добавил, что "европейские чиновники напоминают тех, кто когда-то серьезно говорил об НЛО и искал их следы".

Кроме того, он заявил, что россия "не имеет целей в Европе, а то, чем спекулируют в странах ЕС, – это один из способов нагнетания обстановки, чтобы угодить США и повысить расходы на оборону".

Напомним

У побережья Сен-Назера французские военные зашли на российский танкер "Пушпа", который неоднократно менял названия и флаги и находится под международными санкциями. Судно связывают с "флотом-призраком", финансирующим войска рф и может быть причастным к диверсионным операциям.