путін застеріг Трампа від передачі Україні ракет Tomahawk

$41.280.00
48.500.00
ukenru
07:57 • 11648 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 30460 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 59696 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 118053 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 104735 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 103807 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 129448 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 102424 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 47030 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 53854 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.5м/с
65%
744мм
Популярнi новини
Греція планує передати Україні пакет важкого озброєння та боєприпасів на 199 мільйонів євро5 жовтня, 02:22 • 9770 перегляди
Глава МЗС Туреччини прогнозує переговорний прорив у війні росії проти України через кілька місяців5 жовтня, 02:37 • 18456 перегляди
В росії злетів Міг-31К: ракетна загроза для всієї України5 жовтня, 03:13 • 18419 перегляди
У Львові зупинили громадський транспорт через масовану ворожу атаку5 жовтня, 03:51 • 6726 перегляди
Львів після обстрілів рф у диму: містян просять закрити вікна і залишатися вдома05:21 • 7952 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 118054 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 69935 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 82792 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 129449 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 102424 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Іван Федоров
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Львів
Сполучені Штати Америки
Івано-Франківська область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 40831 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 38800 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 104735 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 49366 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 51468 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ту-95
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31

путін застеріг Трампа від передачі Україні ракет Tomahawk

Київ • УНН

 • 966 перегляди

володимир путін заявив, що можливе рішення США про постачання Україні ракет Tomahawk призведе до руйнування позитивних тенденцій у відносинах з рф. Він наголосив, що це стосується обговорення проблем з поставками нових далекобійних систем.

путін застеріг Трампа від передачі Україні ракет Tomahawk

Можливе рішення США про постачання Україні ракет Tomahawk призведе до руйнування позитивних тенденцій у відносинах з рф. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін у коментарі пропагандисту ВГТРК, передає УНН.

Деталі

Зараз ви говорили про Трампа. Там були питання, пов'язані з обговоренням проблем з поставками нових систем зброї, в тому числі далекобійних систем, це Tomahawk і так далі. Це призведе до руйнування наших (росії і США - ред.) відносин. У всякому разі, позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах. Так що я кажу те, що думаю. А як там буде складатися, залежить не тільки від нас

- сказав путін.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час розмови з Дональдом Трампом підняв питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все буде залежати від рішення Трампа.

російський диктатор володимир путін заявляв, що використання ракет Tomahawk без участі американської сторони неможливе.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна