Можливе рішення США про постачання Україні ракет Tomahawk призведе до руйнування позитивних тенденцій у відносинах з рф. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін у коментарі пропагандисту ВГТРК, передає УНН.

Деталі

Зараз ви говорили про Трампа. Там були питання, пов'язані з обговоренням проблем з поставками нових систем зброї, в тому числі далекобійних систем, це Tomahawk і так далі. Це призведе до руйнування наших (росії і США - ред.) відносин. У всякому разі, позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах. Так що я кажу те, що думаю. А як там буде складатися, залежить не тільки від нас - сказав путін.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час розмови з Дональдом Трампом підняв питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все буде залежати від рішення Трампа.

російський диктатор володимир путін заявляв, що використання ракет Tomahawk без участі американської сторони неможливе.