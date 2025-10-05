$41.280.00
путин предостерег Трампа от передачи Украине ракет Tomahawk

Киев • УНН

 • 696 просмотра

владимир путин заявил, что возможное решение США о поставках Украине ракет Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях с рф. Он подчеркнул, что это касается обсуждения проблем с поставками новых дальнобойных систем.

путин предостерег Трампа от передачи Украине ракет Tomahawk

Возможное решение США о поставках Украине ракет Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях с рф. Об этом заявил российский диктатор владимир путин в комментарии пропагандисту ВГТРК, передает УНН.

Подробности

Сейчас вы говорили о Трампе. Там были вопросы, связанные с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, это Tomahawk и так далее. Это приведет к разрушению наших (россии и США - ред.) отношений. Во всяком случае, позитивных тенденций, наметившихся в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как там будет складываться, зависит не только от нас

- сказал путин.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.

российский диктатор владимир путин заявлял, что использование ракет Tomahawk без участия американской стороны невозможно.

