Путин в 73 года мечтает о бессмертии и расширяет государственные программы долголетия - Le Monde

Диктатор Владимир Путин празднует 73-й день рождения, а вместе с тем – расширяет государственные программы по продлению жизни. Кажется, российский лидер настроен руководить страной до тех пор, пока современная медицина не позволит ему оставаться в офисе вечно. Об этом сообщает французское издание Le Monde в своей статье, пишет УНН.

Детали

В материале французского СМИ говорится о том, что российское агентство ТАСС сообщает, якобы в свой день рождения Путин традиционно не стал отдыхать: провел "оперативное" заседание Совета национальной безопасности и принял "несколько международных звонков".

"Рупор" кремля Дмитрий Песков уточнил, что у Путина "почти никогда нет отпусков", потому что "должность главы государства не позволяет их брать". Вполне логично, ведь 73 года – это еще только детство, если верить возрастной шкале современной медицины по версии Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина.

По информации французских СМИ, во время недавней встречи в Пекине оба лидера обсуждали перспективы "пересадки органов" и возможность дожить до 150 лет. Путин, как всегда, согласился с такими фантастическими идеями.

Человеческие органы можно пересаживать постоянно, вплоть до бессмертия – заявил диктатор.

Такой подход к долголетию выглядит вполне практичным для человека, который уже более двух десятилетий держит страну в своих руках.

Не забывает руководитель кремля и о государственной поддержке науки: под его патронатом объем финансируемых государством проектов в сфере борьбы со старением вырос в шесть раз – с 7 до 43 проектов, а бюджет вырос с 21 до 172 миллионов рублей.

Исследование возглавляет его старшая дочь Мария Воронцова, которая, кроме медицинских проектов, имеет значительный бизнес в государственной генетике. А помогает ей близкий друг Путина Михаил Ковальчук, руководитель Курчатовского института. Ведь, как в свое время подчеркивал сам Путин, потенциал генной инженерии можно сравнить с потенциалом "ядерной бомбы".

Похоже, что в России старение теперь официально считается научно решаемой проблемой. И пока средняя продолжительность жизни мужчин в стране – 68 лет, Путин уверенно планирует оставаться на посту еще по крайней мере до 2036 года, когда ему исполнится 83. Бессмертие или хотя бы "долговременная активность" – вот настоящий план на будущее кремля.

