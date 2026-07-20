Италия заявила о высылке из россии своего военного атташе
Киев • УНН
россия выслала военного атташе посольства Италии. Глава МИД Италии назвал это актом мести за предыдущую высылку российских шпионов.
Министерство иностранных дел Италии заявило, что Россия выслала военного атташе итальянского посольства вместе с одним из его сотрудников. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в соцсети X, пишет УНН.
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Итальянский министр назвал этот шаг российской стороны беспочвенным.
"Это является явным актом мести за высылку Италией двух российских военных атташе, которые действительно были пойманы с поличным при осуществлении шпионской деятельности, представлявшей угрозу для нашей национальной безопасности", – подчеркнул он.
Напомним
10 июля итальянское правительство решило выслать двух военных атташе из посольства России за шпионскую деятельность.