В итальянском правительстве назревает раскол из-за споров о продолжении помощи Украине

В Италии усиливается напряжение внутри коалиционного правительства Джорджии Мелони из-за вопроса о том, стоит ли стране продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Разногласия в правящей коалиции, состоящей из партий "Братья Италии" (Джорджия Мелони), "Вперед, Италия" (Антонио Таяни) и "Лига" (Маттео Сальвини), обострились на этой неделе.

В четверг партия "Лига" сделала заявление, призвав вернуть России миллиарды российских активов, замороженных в Европейском Союзе после полномасштабного вторжения.

Министр иностранных дел Антонио Таяни сразу опроверг эту позицию, подчеркнув, что внешнюю политику определяют он и премьер-министр Мелони.

Линию устанавливает премьер-министр, и я разделяю ее точку зрения – заявил Таяни.

В основе внутреннего спора лежит решение о дальнейшей помощи Киеву в 2026 году, которое должно быть принято до конца года. Голосование в кабинете министров было отложено с четверга, что Мелони назвала вопросом "логистики".

Министр обороны Гвидо Крозетто попытался разрядить напряжение, заявив государственному телеканалу Rai, что "Лига" всегда поддерживала решения правительства относительно помощи Украине:

Я думаю, что она сделает это и на этот раз – подчеркнул Крозетто.

В целом, с начала войны Италия подготовила для Украины 12 пакетов помощи на сумму более 2,5 миллиарда евро, включая системы противовоздушной обороны.

