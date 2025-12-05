$42.180.02
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
В італійському уряді назріває розкол через суперечки щодо продовження допомоги Україні

Київ • УНН

 • 304 перегляди

В Італії зростає напруга в коаліції щодо подальшої фінансової та військової допомоги Україні у 2026 році. Партія "Ліга" закликала повернути заморожені російські активи, тоді як МЗС та прем'єр-міністр підтримують допомогу.

В італійському уряді назріває розкол через суперечки щодо продовження допомоги Україні

В Італії посилюється напруга всередині коаліційного уряду Джорджії Мелоні через питання про те, чи варто країні продовжувати надсилати фінансову та військову допомогу Україні у 2026 році. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Розбіжності у правлячій коаліції, яка складається з партій "Брати Італії" (Джорджія Мелоні), "Вперед, Італія" (Антоніо Таяні) та "Ліга" (Маттео Сальвіні), загострилися цього тижня.

У четвер партія "Ліга" зробила заяву, закликавши повернути росії мільярди російських активів, заморожених у Європейському Союзі після повномасштабного вторгнення.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні одразу спростував цю позицію, підкресливши, що зовнішню політику визначають він та прем'єр-міністр Мелоні. 

Лінію встановлює прем'єр-міністр, і я поділяю її точку зору 

– заявив Таяні.

В основі внутрішньої суперечки лежить рішення про подальшу допомогу Києву у 2026 році, яке має бути прийняте до кінця року. Голосування в кабінеті міністрів було відкладено з четверга, що Мелоні назвала питанням "логістики".

Міністр оборони Гвідо Крозетто спробував розрядити напругу, заявивши державному телеканалу Rai, що "Ліга" завжди підтримувала рішення уряду щодо допомоги Україні: 

Я думаю, що вона зробить це і цього разу 

– наголосив Крозетто.

Загалом, з початку війни Італія підготувала для України 12 пакетів допомоги на суму понад 2,5 мільярда євро, включаючи системи протиповітряної оборони.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Джорджа Мелоні
Антоніо Таяні
НАТО
Європейський Союз
Італія
Україна