В італійському уряді назріває розкол через суперечки щодо продовження допомоги Україні

В Італії посилюється напруга всередині коаліційного уряду Джорджії Мелоні через питання про те, чи варто країні продовжувати надсилати фінансову та військову допомогу Україні у 2026 році. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Розбіжності у правлячій коаліції, яка складається з партій "Брати Італії" (Джорджія Мелоні), "Вперед, Італія" (Антоніо Таяні) та "Ліга" (Маттео Сальвіні), загострилися цього тижня.

"Трамп активно працює над миром в Україні"- Стубб і Мелоні поговорили з американським президентом

У четвер партія "Ліга" зробила заяву, закликавши повернути росії мільярди російських активів, заморожених у Європейському Союзі після повномасштабного вторгнення.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні одразу спростував цю позицію, підкресливши, що зовнішню політику визначають він та прем'єр-міністр Мелоні.

Лінію встановлює прем'єр-міністр, і я поділяю її точку зору – заявив Таяні.

В основі внутрішньої суперечки лежить рішення про подальшу допомогу Києву у 2026 році, яке має бути прийняте до кінця року. Голосування в кабінеті міністрів було відкладено з четверга, що Мелоні назвала питанням "логістики".

Італія схвалила 12-й пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Гвідо Крозетто спробував розрядити напругу, заявивши державному телеканалу Rai, що "Ліга" завжди підтримувала рішення уряду щодо допомоги Україні:

Я думаю, що вона зробить це і цього разу – наголосив Крозетто.

Загалом, з початку війни Італія підготувала для України 12 пакетів допомоги на суму понад 2,5 мільярда євро, включаючи системи протиповітряної оборони.

Італія різко гальмує програму НАТО щодо купівлі американської зброї для України - Bloomberg