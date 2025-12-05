В італійському уряді назріває розкол через суперечки щодо продовження допомоги Україні
Київ • УНН
В Італії зростає напруга в коаліції щодо подальшої фінансової та військової допомоги Україні у 2026 році. Партія "Ліга" закликала повернути заморожені російські активи, тоді як МЗС та прем'єр-міністр підтримують допомогу.
В Італії посилюється напруга всередині коаліційного уряду Джорджії Мелоні через питання про те, чи варто країні продовжувати надсилати фінансову та військову допомогу Україні у 2026 році. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Розбіжності у правлячій коаліції, яка складається з партій "Брати Італії" (Джорджія Мелоні), "Вперед, Італія" (Антоніо Таяні) та "Ліга" (Маттео Сальвіні), загострилися цього тижня.
У четвер партія "Ліга" зробила заяву, закликавши повернути росії мільярди російських активів, заморожених у Європейському Союзі після повномасштабного вторгнення.
Міністр закордонних справ Антоніо Таяні одразу спростував цю позицію, підкресливши, що зовнішню політику визначають він та прем'єр-міністр Мелоні.
Лінію встановлює прем'єр-міністр, і я поділяю її точку зору
В основі внутрішньої суперечки лежить рішення про подальшу допомогу Києву у 2026 році, яке має бути прийняте до кінця року. Голосування в кабінеті міністрів було відкладено з четверга, що Мелоні назвала питанням "логістики".
Міністр оборони Гвідо Крозетто спробував розрядити напругу, заявивши державному телеканалу Rai, що "Ліга" завжди підтримувала рішення уряду щодо допомоги Україні:
Я думаю, що вона зробить це і цього разу
Загалом, з початку війни Італія підготувала для України 12 пакетів допомоги на суму понад 2,5 мільярда євро, включаючи системи протиповітряної оборони.
