"Трамп активно працює над миром в Україні"- Стубб і Мелоні поговорили з американським президентом
Київ • УНН
Фінський президент Александер Стубб заявив, що Дональд Трамп докладає значних зусиль для пошуку вирішення війни в Україні. Стубб та прем'єр-міністр Мелоні обговорили з ним план із 28 пунктів на полях саміту G20.
Президент Фінляндії Александер Стубб на полях саміту G20 у Йоганнесбурзі заявив агентству Reuters, що, на його думку, президент США Дональд Трамп докладає значних зусиль для пошуку вирішення війни в Україні. Про це пише УНН.
Деталі
Ми з прем’єр-міністром Мелоні мали можливість поговорити з ним сьогодні вранці. І, звичайно, ми говорили про план із 28 пунктів. Він дуже наполегливо працює над досягненням мирної угоди, над досягненням припинення вогню, і він хотів почути, що відбувається тут, у Йоганнесбурзі
Він зазначив, що обговорювалося багато мирних планів, але відмовився визначати "червоні лінії" ЄС для потенційної угоди. За словами фінського лідера, Україна демонструє стійкість, тоді як російські війська досягли незначного прогресу з часу саміту США та росії на Алясці.
