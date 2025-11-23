"Трамп активно працює над миром в Україні"- Стубб і Мелоні поговорили з американським президентом

$42.150.00
48.520.00
uken
14:50 • 5196 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
14:06 • 10519 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
12:25 • 11868 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 25537 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 43204 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 66851 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 51519 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 31449 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 28114 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 22779 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
95%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сенатори заявили, що Рубіо назвав мирний план Трампа "списком бажань" росії: держсекретар заперечує23 листопада, 07:32 • 4658 перегляди
Європейці будуть тиснути на команду Трампа, щоб пом’якшити пропозицію про передачу росії територій Донбасу - Politico23 листопада, 07:50 • 5076 перегляди
Зеленський зараз стоїть перед найболіснішим вибором за весь час свого президентства: ЗМІ про мирний план США23 листопада, 08:24 • 7464 перегляди
США проти присутності європейців на переговорах з Україною у Швейцарії - ЗМІ23 листопада, 08:44 • 14651 перегляди
Колишнього міністра енергетики України намагалися викрасти на Кіпрі23 листопада, 09:07 • 16865 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 25537 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 95798 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 69787 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 75017 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 81691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 25108 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 34860 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 37455 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 95801 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 56423 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Фільм
The Guardian
Х-101

"Трамп активно працює над миром в Україні"- Стубб і Мелоні поговорили з американським президентом

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Фінський президент Александер Стубб заявив, що Дональд Трамп докладає значних зусиль для пошуку вирішення війни в Україні. Стубб та прем'єр-міністр Мелоні обговорили з ним план із 28 пунктів на полях саміту G20.

"Трамп активно працює над миром в Україні"- Стубб і Мелоні поговорили з американським президентом

Президент Фінляндії Александер Стубб на полях саміту G20 у Йоганнесбурзі заявив агентству Reuters, що, на його думку, президент США Дональд Трамп докладає значних зусиль для пошуку вирішення війни в Україні. Про це пише УНН.

Деталі

Ми з прем’єр-міністром Мелоні мали можливість поговорити з ним сьогодні вранці. І, звичайно, ми говорили про план із 28 пунктів. Він дуже наполегливо працює над досягненням мирної угоди, над досягненням припинення вогню, і він хотів почути, що відбувається тут, у Йоганнесбурзі 

– сказав Стубб.

Він зазначив, що обговорювалося багато мирних планів, але відмовився визначати "червоні лінії" ЄС для потенційної угоди. За словами фінського лідера, Україна демонструє стійкість, тоді як російські війська досягли незначного прогресу з часу саміту США та росії на Алясці.

Європейські лідери обговорять план США та рф щодо припинення війни в Україні із Зеленським та на полях G20 - Bloomberg21.11.25, 12:48 • 3009 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Джорджа Мелоні
Александр Стубб
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна