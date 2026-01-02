$42.170.18
09:17 • 4874 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 10537 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 47974 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 74256 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 57817 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 53607 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 177340 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 172931 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56939 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 47233 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
В Швейцарии сталкиваются с мучительной задачей идентификации жертв пожара на курорте: опознан первый погибший

Киев • УНН

 • 152 просмотра

В Швейцарии следователи идентифицируют обгоревшие тела после пожара в баре, унесшего жизни около 40 человек на новогодней вечеринке. Среди первых идентифицированных – 16-летний итальянский игрок в гольф.

В Швейцарии следователи в пятницу приступили к мучительной задаче идентификации обгоревших тел после пожара, охватившего переполненный бар и унесшего жизни около 40 человек на новогодней вечеринке на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Эмануэле Галеппини, 16-летний итальянский гольфист международного уровня, живший в Дубае, был назван в пятницу первой из нескольких возможных жертв из Италии, которые были идентифицированы.

Ожоги, полученные преимущественно молодой толпой туристов в баре Le Constellation, были настолько сильными, что швейцарские чиновники заявили, что может потребоваться несколько дней, прежде чем они получат имена всех жертв пожара, в котором также пострадало более 100 человек, многие из которых серьезно, пишет издание.

Родители пропавших без вести детей обратились с просьбами предоставить информацию об их близких, на фоне того, как иностранные посольства пытались выяснить, есть ли их граждане среди пострадавших в одной из худших трагедий, постигших современную Швейцарию.

"Я ищу своего сына уже 30 часов. Ожидание невыносимо", – сказала Летиция, мать пропавшего 16-летнего Артура, телеканалу BFM, добавив, что она отчаянно хочет узнать, жив он или мертв, и где именно.

"Если он в больнице, я не знаю, в какой он. Если он в морге, я не знаю, в каком он морге. Если мой сын жив, он один в больнице, и я не могу быть рядом с ним", - указала она.

Власти предупредили, что установление имен жертв или окончательного числа погибших займет время, поскольку многие тела сильно обгорели.

"Всю эту работу необходимо выполнить, потому что информация настолько ужасна и конфиденциальна, что ничего нельзя сообщить семьям, если мы не будем на 100 процентов уверены", – сказал Матиас Рейнард, глава правительства кантона Вале. По его словам, эксперты использовали образцы зубов и ДНК для идентификации жертв.

Причина пожара пока не известна. Швейцарские власти заявили, что это, вероятно, был несчастный случай, а не атака.

Некоторые сообщения от выживших и видеозаписи, транслировавшиеся в социальных сетях, свидетельствуют о том, что потолок подвала бара мог загореться, когда свечи приблизились слишком близко.

Посетители и жители Кран-Монтаны, которая славится не только тем, что является популярным местом для лыжников, но и для игроков в гольф, были потрясены пожаром. Многие знали жертв, а некоторые говорили, что им повезло, что они сами там не были.

Десятки людей оставляли цветы или зажигали свечи на импровизированном алтаре в начале дороги, ведущей к бару, который окружила полиция. Некоторые плакали, другие тихо обнимались.

"Это могли быть мы", – сказала Эмма, 18-летняя девушка из Женевы, возле окруженного бара.

"Была огромная очередь, поэтому мы решили не заходить (в тот бар накануне Нового года). Нам так повезло, что мы этого не сделали. Даже если мы живы и здоровы, мы все еще в шоке. Это травма даже для нас. Я вижу пропавших без вести, и это все люди нашего возраста", - отметила она.

За полицейским кордоном тела некоторых жертв все еще лежали в баре, сообщила полиция, которая пообещала работать круглосуточно, чтобы идентифицировать всех, кто погиб в огне, пишет издание.

Италия и Франция - среди стран, которые заявили о пропаже некоторых своих граждан, а министр иностранных дел Италии Антонио Таяни посетит Кран-Монтану в пятницу, сказал посол Италии в Швейцарии Джан Лоренцо Корнадо.

Австралия также сообщила, что один из ее граждан получил ранения. Швейцарские чиновники сообщили о гибели около 40 человек, но Италия, на основе информации швейцарских властей, оценила число погибших в 47.

По словам Корнадо, все 112 раненых, кроме пяти, уже идентифицированы. Шесть итальянцев до сих пор считаются пропавшими без вести, а 13 госпитализированы, добавил он. Трое итальянцев были репатриированы в четверг, а еще трое будут репатриированы в пятницу, сказал он.

Швейцария объявила пятидневный траур из-за пожара в баре на курорте Кран-Монтана02.01.26, 09:26 • 2262 просмотра

Юлия Шрамко

