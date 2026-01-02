У Швейцарії стикаються з болісним завданням ідентифікації жертв пожежі на курорті: упізнано першого загиблого

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 1228 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 6408 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 11420 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 48910 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 75385 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 58395 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 53948 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 178751 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 174393 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57143 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.7м/с
73%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ2 січня, 02:37 • 11401 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 13605 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 10988 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 15760 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 10447 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 10552 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 36271 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 53878 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 178761 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 101000 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Масуд Пезешкіян
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Іран
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 32437 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 41191 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 41538 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 101000 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 40019 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото

У Швейцарії стикаються з болісним завданням ідентифікації жертв пожежі на курорті: упізнано першого загиблого

Київ • УНН

 • 884 перегляди

У Швейцарії слідчі ідентифікують обгорілі тіла після пожежі в барі, що забрала життя близько 40 людей на новорічній вечірці. Серед перших ідентифікованих – 16-річний італійський гравець у гольф.

У Швейцарії стикаються з болісним завданням ідентифікації жертв пожежі на курорті: упізнано першого загиблого

У Швейцарії слідчі у п'ятницю взялися за болісне завдання ідентифікації обгорілих тіл у пожежі, яка охопила переповнений бар і забрала життя близько 40 людей на новорічній вечірці на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Емануеле Галеппіні, 16-річний італійський гравець у гольф міжнародного рівня, який жив у Дубаї, був названий у п'ятницю першим з кількох можливих жертв з Італії, яких було ідентифіковано.

Опіки, отримані переважно молодим натовпом туристів у барі Le Constellation, були настільки сильними, що швейцарські чиновники заявили, що може знадобитися кілька днів, перш ніж вони отримають імена всіх жертв пожежі, у якій також постраждало понад 100 людей, багато з яких серйозно, пише видання.

Батьки зниклих безвісти дітей звернулися з проханнями надати інформацію про їхніх близьких, на тлі того, як іноземні посольства намагалися з'ясувати, чи є їхні громадяни серед тих, хто постраждав в одній з найгірших трагедій, що спіткали сучасну Швейцарію.

"Я шукаю свого сина вже 30 годин. Очікування нестерпне", – сказала Летиція, мати зниклого 16-річного Артура, телеканалу BFM, додавши, що вона відчайдушно хоче дізнатися, живий він чи мертвий, і де саме.

"Якщо він у лікарні, я не знаю, у якій він. Якщо він у морзі, я не знаю, у якому він морзі. Якщо мій син живий, він один у лікарні, і я не можу бути поруч із ним", - вказала вона.

Влада попередила, що встановлення імен жертв або остаточної кількості загиблих займе час, оскільки багато тіл сильно обгоріли.

"Усю цю роботу необхідно виконати, тому що інформація настільки жахлива та конфіденційна, що нічого не можна повідомити родинам, якщо ми не будемо на 100 відсотків впевнені", – сказав Матіас Рейнард, голова уряду кантону Вале. За його словами, експерти використовували зразки зубів та ДНК для ідентифікації жертв.

Причина пожежі поки не відома. Швейцарська влада заявила, що це, імовірно, був нещасний випадок, а не атака.

Деякі повідомлення від тих, хто вижив, та відеозаписи, що транслювалися в соціальних мережах, свідчать про те, що стеля підвалу бару могла загорітися, коли свічки наблизилися надто близько.

Відвідувачі та жителі Кран-Монтани, яка славиться не лише тим, що є популярним місцем для лижників, а й для гравців у гольф, були приголомшені пожежею. Багато хто знав жертв, а деякі казали, що їм пощастило, що вони самі там не були.

Десятки людей залишали квіти або запалювали свічки на імпровізованому вівтарі на початку дороги, що веде до бару, який оточила поліція. Дехто плакав, інші тихо обіймалися.

"Це могли бути ми", – сказала Емма, 18-річна дівчина з Женеви, біля оточеного бару.

"Була величезна черга, тому ми вирішили не заходити (до того бару напередодні Нового року). Нам так пощастило, що ми цього не зробили. Навіть якщо ми живі та здорові, ми все ще в шоці. Це травма навіть для нас. Я бачу зниклих безвісти, і це всі люди нашого віку", - зазначила вона.

За поліцейським кордоном тіла деяких жертв все ще лежали у барі, повідомила поліція, яка пообіцяла працювати цілодобово, щоб ідентифікувати всіх, хто загинув у вогні, пише видання.

Італія та Франція - серед країн, які заявили про зникнення деяких своїх громадян, а міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відвідає Кран-Монтану в п’ятницю, сказав посол Італії у Швейцарії Джан Лоренцо Корнадо.

Австралія також повідомила, що один з її громадян отримав поранення. Швейцарські чиновники повідомили про загибель близько 40 людей, але Італія, на основі інформації швейцарської влади, оцінила кількість загиблих у 47.

За словами Корнадо, усіх 112 поранених, окрім п’яти, уже ідентифіковано. Шість італійців досі вважаються зниклими безвісти, а 13 госпіталізовано, додав він. Троє італійців були репатрійовані в четвер, а ще троє будуть репатрійовані в п’ятницю, сказав він.

Швейцарія оголосила п'ятиденну жалобу через пожежу в барі на курорті Кран-Монтана02.01.26, 09:26 • 2362 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Новий рік
Соціальна мережа
Женева
Антоніо Таяні
Швейцарія
Дубай
Австралія
Франція
Італія