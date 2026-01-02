У Швейцарії стикаються з болісним завданням ідентифікації жертв пожежі на курорті: упізнано першого загиблого

У Швейцарії слідчі у п'ятницю взялися за болісне завдання ідентифікації обгорілих тіл у пожежі, яка охопила переповнений бар і забрала життя близько 40 людей на новорічній вечірці на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Емануеле Галеппіні, 16-річний італійський гравець у гольф міжнародного рівня, який жив у Дубаї, був названий у п'ятницю першим з кількох можливих жертв з Італії, яких було ідентифіковано.

Опіки, отримані переважно молодим натовпом туристів у барі Le Constellation, були настільки сильними, що швейцарські чиновники заявили, що може знадобитися кілька днів, перш ніж вони отримають імена всіх жертв пожежі, у якій також постраждало понад 100 людей, багато з яких серйозно, пише видання.

Батьки зниклих безвісти дітей звернулися з проханнями надати інформацію про їхніх близьких, на тлі того, як іноземні посольства намагалися з'ясувати, чи є їхні громадяни серед тих, хто постраждав в одній з найгірших трагедій, що спіткали сучасну Швейцарію.

"Я шукаю свого сина вже 30 годин. Очікування нестерпне", – сказала Летиція, мати зниклого 16-річного Артура, телеканалу BFM, додавши, що вона відчайдушно хоче дізнатися, живий він чи мертвий, і де саме.

"Якщо він у лікарні, я не знаю, у якій він. Якщо він у морзі, я не знаю, у якому він морзі. Якщо мій син живий, він один у лікарні, і я не можу бути поруч із ним", - вказала вона.

Влада попередила, що встановлення імен жертв або остаточної кількості загиблих займе час, оскільки багато тіл сильно обгоріли.

"Усю цю роботу необхідно виконати, тому що інформація настільки жахлива та конфіденційна, що нічого не можна повідомити родинам, якщо ми не будемо на 100 відсотків впевнені", – сказав Матіас Рейнард, голова уряду кантону Вале. За його словами, експерти використовували зразки зубів та ДНК для ідентифікації жертв.

Причина пожежі поки не відома. Швейцарська влада заявила, що це, імовірно, був нещасний випадок, а не атака.

Деякі повідомлення від тих, хто вижив, та відеозаписи, що транслювалися в соціальних мережах, свідчать про те, що стеля підвалу бару могла загорітися, коли свічки наблизилися надто близько.

Відвідувачі та жителі Кран-Монтани, яка славиться не лише тим, що є популярним місцем для лижників, а й для гравців у гольф, були приголомшені пожежею. Багато хто знав жертв, а деякі казали, що їм пощастило, що вони самі там не були.

Десятки людей залишали квіти або запалювали свічки на імпровізованому вівтарі на початку дороги, що веде до бару, який оточила поліція. Дехто плакав, інші тихо обіймалися.

"Це могли бути ми", – сказала Емма, 18-річна дівчина з Женеви, біля оточеного бару.

"Була величезна черга, тому ми вирішили не заходити (до того бару напередодні Нового року). Нам так пощастило, що ми цього не зробили. Навіть якщо ми живі та здорові, ми все ще в шоці. Це травма навіть для нас. Я бачу зниклих безвісти, і це всі люди нашого віку", - зазначила вона.

За поліцейським кордоном тіла деяких жертв все ще лежали у барі, повідомила поліція, яка пообіцяла працювати цілодобово, щоб ідентифікувати всіх, хто загинув у вогні, пише видання.

Італія та Франція - серед країн, які заявили про зникнення деяких своїх громадян, а міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відвідає Кран-Монтану в п’ятницю, сказав посол Італії у Швейцарії Джан Лоренцо Корнадо.

Австралія також повідомила, що один з її громадян отримав поранення. Швейцарські чиновники повідомили про загибель близько 40 людей, але Італія, на основі інформації швейцарської влади, оцінила кількість загиблих у 47.

За словами Корнадо, усіх 112 поранених, окрім п’яти, уже ідентифіковано. Шість італійців досі вважаються зниклими безвісти, а 13 госпіталізовано, додав він. Троє італійців були репатрійовані в четвер, а ще троє будуть репатрійовані в п’ятницю, сказав він.

