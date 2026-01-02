Швейцарія оголосила п'ятиденну жалобу через пожежу в барі на курорті Кран-Монтана

У Швейцарії оголосили п’ятиденну жалобу за загиблими внаслідок пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Це сталось у ніч на 2 січня: тоді загинуло понад 40 людей, ще 115 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Швейцарський президент Гі Пармелін оголосив жалобу за загиблими, назвавши цю пожежу однією з найтрагічніших подій в історії країни.

За даними ЗМІ, пожежа почалася після того, як у пляшки з шампанським були вставлені бенгальські вогники або фаєри. Полум'я охопило стелю, і за лічені секунди вогонь поширився, охопивши переповнений людьми підвал. Серед відвідувачів було чимало підлітків.

Постраждалі були доставлені до лікарень у Сіоні, Лозанні, Женеві та Цюриху, а багато інших були перевезені до сусідніх країн. Європейський Союз заявив, що підтримує контакт зі швейцарськими властями щодо надання медичної допомоги, а президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що деякі постраждалі отримують допомогу у французьких лікарнях.

Також повідомляється, що серед постраждалих було чимало туристів з Італії, Франції і інших країн.

Додатково

Кран-Монтана - це жваве курортне містечко з населенням близько 10 000 осіб. Воно розташоване в кантоні Вале в Швейцарських Альпах, з видом на долину і гору Маттерхорн.

На відміну від сусіднього Вербье, яке приваблює заможних англомовних туристів, Кран-Монтана є популярним переважно серед заможних європейців.

Нагадаємо

Швейцарська поліція повідомила 1 січня, що кілька людей загинули, а інші отримали поранення внаслідок пожежі з невідомих причин у барі під назвою "Le Constellation" на гірськолижному курорті Кран-Монтана на південному заході Швейцарії.