1 січня, 13:04 • 37847 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 58029 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 46887 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 44832 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 155545 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 154853 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 53441 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 44908 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 37987 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30616 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Швейцарія оголосила п'ятиденну жалобу через пожежу в барі на курорті Кран-Монтана

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У Швейцарії оголошено п'ятиденну жалобу після пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана 2 січня. Загинуло понад 40 людей, 115 отримали поранення, багато з них – підлітки та туристи.

Швейцарія оголосила п'ятиденну жалобу через пожежу в барі на курорті Кран-Монтана

У Швейцарії оголосили п’ятиденну жалобу за загиблими внаслідок пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Це сталось у ніч на 2 січня: тоді загинуло понад 40 людей, ще 115 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Швейцарський президент Гі Пармелін оголосив жалобу за загиблими, назвавши цю пожежу однією з найтрагічніших подій в історії країни.

За даними ЗМІ, пожежа почалася після того, як у пляшки з шампанським були вставлені бенгальські вогники або фаєри. Полум'я охопило стелю, і за лічені секунди вогонь поширився, охопивши переповнений людьми підвал. Серед відвідувачів було чимало підлітків.

Постраждалі були доставлені до лікарень у Сіоні, Лозанні, Женеві та Цюриху, а багато інших були перевезені до сусідніх країн. Європейський Союз заявив, що підтримує контакт зі швейцарськими властями щодо надання медичної допомоги, а президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що деякі постраждалі отримують допомогу у французьких лікарнях.

Також повідомляється, що серед постраждалих було чимало туристів з Італії, Франції і інших країн.

Додатково

Кран-Монтана - це жваве курортне містечко з населенням близько 10 000 осіб. Воно розташоване в кантоні Вале в Швейцарських Альпах, з видом на долину і гору Маттерхорн.

На відміну від сусіднього Вербье, яке приваблює заможних англомовних туристів, Кран-Монтана є популярним переважно серед заможних європейців.

Нагадаємо

Швейцарська поліція повідомила 1 січня, що кілька людей загинули, а інші отримали поранення внаслідок пожежі з невідомих причин у барі під назвою "Le Constellation" на гірськолижному курорті Кран-Монтана на південному заході Швейцарії.

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Новий рік
Женева
The Guardian
Швейцарія
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Італія