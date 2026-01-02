Швейцария объявила пятидневный траур из-за пожара в баре на курорте Кран-Монтана

$42.170.18
49.790.06
ukenru
1 января, 13:04 • 37876 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 58114 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 46940 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 44882 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 155695 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 155032 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 53465 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 44923 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38003 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30623 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
93%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Экономика РФ входит в стагнацию: рост ВВП в ноябре наименьший с начала 2023 года1 января, 21:41 • 8348 просмотра
россия передала США данные с дрона, который якобы атаковал резиденцию путина1 января, 22:32 • 9886 просмотра
"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине1 января, 23:07 • 16028 просмотра
Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожарPhoto1 января, 23:39 • 5314 просмотра
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва2 января, 01:26 • 7610 просмотра
публикации
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 26245 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 43915 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 155704 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 87402 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 112675 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Илон Маск
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 27373 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 36065 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 36751 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 87402 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 35801 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
Нефть марки Brent

Швейцария объявила пятидневный траур из-за пожара в баре на курорте Кран-Монтана

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В Швейцарии объявлен пятидневный траур после пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана 2 января. Погибло более 40 человек, 115 получили ранения, многие из них – подростки и туристы.

Швейцария объявила пятидневный траур из-за пожара в баре на курорте Кран-Монтана

В Швейцарии объявлен пятидневный траур по погибшим в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Это произошло в ночь на 2 января: тогда погибло более 40 человек, еще 115 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Швейцарский президент Ги Пармелен объявил траур по погибшим, назвав этот пожар одним из самых трагических событий в истории страны.

По данным СМИ, пожар начался после того, как в бутылки с шампанским были вставлены бенгальские огни или файеры. Пламя охватило потолок, и за считанные секунды огонь распространился, охватив переполненный людьми подвал. Среди посетителей было немало подростков.

Пострадавшие были доставлены в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе, а многие другие были перевезены в соседние страны. Европейский Союз заявил, что поддерживает контакт со швейцарскими властями по оказанию медицинской помощи, а президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что некоторые пострадавшие получают помощь во французских больницах.

Также сообщается, что среди пострадавших было немало туристов из Италии, Франции и других стран.

Дополнительно

Кран-Монтана — это оживленный курортный городок с населением около 10 000 человек. Он расположен в кантоне Вале в Швейцарских Альпах, с видом на долину и гору Маттерхорн.

В отличие от соседнего Вербье, которое привлекает состоятельных англоязычных туристов, Кран-Монтана является популярным преимущественно среди состоятельных европейцев.

Напомним

Швейцарская полиция сообщила 1 января, что несколько человек погибли, а другие получили ранения в результате пожара по неизвестным причинам в баре под названием "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Новый год
Женева
Хранитель
Швейцария
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Италия