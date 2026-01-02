Швейцария объявила пятидневный траур из-за пожара в баре на курорте Кран-Монтана

В Швейцарии объявлен пятидневный траур по погибшим в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Это произошло в ночь на 2 января: тогда погибло более 40 человек, еще 115 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Швейцарский президент Ги Пармелен объявил траур по погибшим, назвав этот пожар одним из самых трагических событий в истории страны.

По данным СМИ, пожар начался после того, как в бутылки с шампанским были вставлены бенгальские огни или файеры. Пламя охватило потолок, и за считанные секунды огонь распространился, охватив переполненный людьми подвал. Среди посетителей было немало подростков.

Пострадавшие были доставлены в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе, а многие другие были перевезены в соседние страны. Европейский Союз заявил, что поддерживает контакт со швейцарскими властями по оказанию медицинской помощи, а президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что некоторые пострадавшие получают помощь во французских больницах.

Также сообщается, что среди пострадавших было немало туристов из Италии, Франции и других стран.

Дополнительно

Кран-Монтана — это оживленный курортный городок с населением около 10 000 человек. Он расположен в кантоне Вале в Швейцарских Альпах, с видом на долину и гору Маттерхорн.

В отличие от соседнего Вербье, которое привлекает состоятельных англоязычных туристов, Кран-Монтана является популярным преимущественно среди состоятельных европейцев.

Напомним

Швейцарская полиция сообщила 1 января, что несколько человек погибли, а другие получили ранения в результате пожара по неизвестным причинам в баре под названием "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии.