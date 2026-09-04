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Германия призывает ЕС ограничить выдачу туристических виз россиянам после диверсий

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Берлин связывает предполагаемую атаку на аэропорт Лейпцига с российскими спецслужбами. Германия требует усилить визовые ограничения для россиян.

Германия призывает ЕС ограничить выдачу туристических виз россиянам после диверсий

Германия призывает европейских партнеров усилить ограничения на въезд граждан россии в ЕС по туристическим визам после недавних диверсий, ответственность за которые Берлин возлагает на Москву, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Немецкие власти расследуют дело гражданина беларуси, который также имеет российский паспорт, в связи с предполагаемой попыткой атаки на аэропорт Лейпцига с использованием беспилотников и взрывчатки.

По имеющимся данным, этот человек въехал в Шенгенскую зону по туристической визе, выданной посольством Италии в минске (беларусь). Источники в органах безопасности отмечают, что он, по всей видимости, не посещал Италию.

Министерство иностранных дел Германии выразило недовольство тем, что россиянам выдается слишком много виз.

В ЕС "широко поддержали" ужесточение визовых ограничений для россиян - Каллас02.09.26, 21:17 • 9592 просмотра

"Количество виз, выдаваемых гражданам россии для отдыха в Европейском союзе, чрезмерно велико", — заявил представитель ведомства.

Источники, близкие к правительству, утверждают, что такое значительное количество виз, выдаваемых россиянам, противоречит духу санкций, введенных в связи с войной в Украине, и не позволяет определить, кто именно въезжает в ЕС и с какой целью.

Статистические данные показывают, что в 2025 году Италия выдала больше шенгенских виз, чем любая другая страна блока; по информации Euractiv, на долю Италии, Франции и Испании пришлось три четверти всех визовых заявлений от россиян.

В прошлом году Италия выдала больше виз гражданам Беларуси, чем любая другая страна ЕС, причем их количество резко возросло после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Согласно статистике Европейской комиссии, проанализированной итальянским новостным порталом Linkiesta, в 2021 году Италия выдала гражданам Беларуси лишь 2968 виз, тогда как в прошлом году этот показатель составил 50 709.

Аналогичная тенденция наблюдается в отношении россии. Количество итальянских виз, выданных гражданам россии, выросло с 63 894 в 2021 году до более чем 165 000 в 2025 году — показатель увеличился почти втрое, несмотря на войну.

На этой неделе правительство Германии объявило о мерах в ответ на действия Кремля, заявив, что за предполагаемым заговором с целью атаки на аэропорт Лейпцига, вероятно, стояли российские спецслужбы. Эти меры включают закрытие российского консульства в Бонне, вызов посла россии в МИД, а также усиление контроля за "теневым флотом" россии — нелегальными судами, перевозящими нефть в Балтийское море. ЕС также объявил о 22-м пакете санкций и сообщил о расширении списка россиян, которым запрещен въезд на территорию союза.

Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян01.09.26, 19:05 • 19850 просмотров

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни распорядился проверить визу, выданную гражданину беларуси, проходящему подозреваемым по делу о диверсии в Лейпциге.

"Существует определенная процедура выдачи виз, поскольку необходимо соблюдать установленные требования, — заявил Таяни. — Если заявители соответствуют этим требованиям и в отношении них нет никаких особых предостережений, виза выдается. Если ситуация была именно такой, мы попытаемся разобраться, почему эту визу выдали".

Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Чехия практически прекратили выдачу виз гражданам россии, введя национальные ограничения, выходящие за рамки общеевропейских мер. Однако ряд других стран — членов ЕС продолжает выдавать визы в больших объемах, а в некоторых случаях даже увеличил их количество.

В Германии с начала года расследуют 165 диверсий, с подозрениями москвы04.09.26, 14:05 • 3000 просмотров

Антонина Туманова

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