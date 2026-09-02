В ЕС "широко поддержали" ужесточение визовых ограничений для россиян - Каллас
Киев • УНН
Главы МИД ЕС поддержали запрет на въезд для российских экскомбатантов и ужесточение визовых правил для туристов. Детали ещё не определены.
На неформальной встрече глав МИД стран ЕС была широко поддержана идея введения более жёстких визовых ограничений для российских туристов. Об этом на пресс-конференции сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, передаёт УНН.
"Была широко поддержана идея введения запрета на въезд в ЕС для российских экс-комбатантов и более жёстких визовых ограничений для российских туристов", — сообщила Каллас.
По её словам, "ненормально, когда страна бомбит Украину, убивает мирных жителей — в июле и августе больше, чем когда-либо за время этой войны, — и одновременно россияне въезжают и пользуются гостеприимством европейских стран".
"Так быть не должно", — заявила Каллас.
Добавим
Как отмечает DW, глава европейской дипломатии не назвала конкретные новые ограничения для российских туристов, сроки их возможного введения и то, каких именно категорий граждан РФ могут коснуться эти меры. Запрет на въезд в ЕС для россиян — участников боевых действий в Украине обсуждается отдельно от ужесточения правил для российских туристов в целом.
Напомним
Германия прямо обвинила РФ в организации атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.
Позже СМИ сообщали, что немецкие следователи установили личности двух граждан России, которых подозревают в причастности к попытке атаки вооружённым дроном на аэропорт Лейпцига. Один из них имеет латвийский паспорт и связи с российскими спецслужбами.