В ЕС "широко поддержали" ужесточение визовых ограничений для россиян - Каллас

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС была широко поддержана идея введения более жёстких визовых ограничений для российских туристов. Об этом на пресс-конференции сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, передаёт УНН.

"Была широко поддержана идея введения запрета на въезд в ЕС для российских экс-комбатантов и более жёстких визовых ограничений для российских туристов", — сообщила Каллас.

По её словам, "ненормально, когда страна бомбит Украину, убивает мирных жителей — в июле и августе больше, чем когда-либо за время этой войны, — и одновременно россияне въезжают и пользуются гостеприимством европейских стран".

"Так быть не должно", — заявила Каллас.

Добавим

Как отмечает DW, глава европейской дипломатии не назвала конкретные новые ограничения для российских туристов, сроки их возможного введения и то, каких именно категорий граждан РФ могут коснуться эти меры. Запрет на въезд в ЕС для россиян — участников боевых действий в Украине обсуждается отдельно от ужесточения правил для российских туристов в целом.

Напомним

Германия прямо обвинила РФ в организации атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.

Позже СМИ сообщали, что немецкие следователи установили личности двух граждан России, которых подозревают в причастности к попытке атаки вооружённым дроном на аэропорт Лейпцига. Один из них имеет латвийский паспорт и связи с российскими спецслужбами.