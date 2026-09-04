Німеччина закликає ЄС обмежити видачу туристичних віз росіянам після диверсій

Німеччина закликає європейських партнерів посилити обмеження на в'їзд громадян росії до ЄС щодо туристичних віз після недавніх диверсій, відповідальність за які Берлін покладає на москву, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Німецька влада веде розслідування щодо громадянина білорусі, який також має російський паспорт, у зв'язку з передбачуваною спробою атаки на аеропорт Лейпцига з використанням безпілотників і вибухівки.

За наявними даними, ця людина в'їхала до Шенгенської зони за туристичною візою, виданою посольством Італії в мінську (білорусь). Джерела в органах безпеки зазначають, що він, зважаючи на все, не відвідував Італію.

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило невдоволення тим, що росіянам видається надто багато віз.

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"Кількість віз, що видаються громадянам росії для відпочинку в Європейському союзі, надмірно велика", - заявив представник відомства.

Джерела, близькі до уряду, стверджують, що така значна кількість віз, що видаються росіянам, суперечить духу санкцій, запроваджених у зв'язку з війною в Україні, і не дозволяє визначити, хто саме в'їжджає в ЄС і з якою метою.

Статистичні дані показують, що 2025 року Італія видала більше шенгенських віз, ніж будь-яка інша країна блоку; за інформацією Euractiv, частку Італії, Франції та Іспанії припало три чверті всіх візових заявок від росіян.

Минулого року Італія видала більше віз громадянам білорусі, ніж будь-яка інша країна ЄС, причому їхня кількість різко зросла після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Згідно зі статистикою Європейської комісії, проаналізованої італійським порталом новин Linkiesta, в 2021 році Італія видала громадянам білорусі лише 2968 віз, тоді як минулого року цей показник склав 50 709.

Аналогічна тенденція спостерігається щодо росії. Кількість італійських віз, виданих російським громадянам, зросла з 63 894 2021 року до більш ніж 165 000 2025 року — показник збільшився майже втричі, незважаючи на війну.

Цього тижня уряд Німеччини оголосив про заходи у відповідь на дії кремля, заявивши, що за очікуваною змовою з метою атаки на аеропорт Лейпцига, ймовірно, стояли російські спецслужби. Ці заходи включають закриття російського консульства в Бонні, виклик посла росії до МЗС, а також посилення контролю за "тіньовим флотом" росії — нелегальними судами, які перевозять нафту до Балтійського моря. ЄС також оголосив про 22-й пакет санкцій і повідомив про розширення списку росіян, яким заборонено в'їзд на територію союзу.

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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наказав перевірити візу, видану громадянинові білорусі, який проходить підозрюваним у справі про диверсію в Лейпцигу.

"Існує певна процедура видачі віз, оскільки необхідно дотримуватись встановлених вимог, — заявив Таяні. — Якщо заявники відповідають цим вимогам і щодо них немає жодних особливих застережень, віза видається. Якщо ситуація була саме такою, ми спробуємо розібратися, чому цю візу видали".

Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Чехія практично припинили видачу віз громадянам росії, запровадивши національні обмеження, що виходять за межі загальноєвропейських заходів. Однак низка інших країн-членів ЄС продовжує видавати візи у великих обсягах, а в деяких випадках навіть збільшила їх кількість.

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