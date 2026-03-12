Военная база Италии подверглась атаке в Ираке

ansa.it

Итальянская военная база в Эрбиле в иракском Курдистане подверглась авиаудару, однако пострадавших нет, сообщили в Минобороны и МИД страны, пишет УНН.

Подробности

Минобороны Италии сообщило об ударе "по нашей базе в Эрбиле". "Среди итальянского персонала нет жертв или раненых. Все они в безопасности", – заявил сначала министр обороны страны Гвидо Крозетто, которого процитировали в Минобороны Италии в X.

Но, как пишет Reuters, несмотря на то, что сначала министерство обороны заявило о ракетном ударе по итальянской базе в Эрбиле, позже источники в министерстве сообщили, что "это был беспилотник, который уничтожил военную технику, возможно, случайно". Источники в министерстве добавили, что "беспилотник, возможно, не был выпущен по итальянской базе намеренно, а попал в нее случайно после потери высоты".

Командир базы, полковник Стефано Пиццотти, сообщил телеканалу Sky TG24, что военнослужащих предупредили об угрозе с воздуха и они укрылись в бункерах за несколько часов до удара. Он сказал, что неизвестно, откуда был нанесен удар, добавив, что воздушная тревога закончилась, но специалисты все еще проверяют и обеспечивают безопасность района.

По данным министерства, на базе в Эрбиле дислоцировано около 300 итальянских военнослужащих, которые занимаются подготовкой курдских сил безопасности. Однако Пиццотти отметил, что численность войск недавно была сокращена из-за опасности, связанной с американо-израильской войной против Ирана.

Я решительно осуждаю атаку на итальянскую базу в Эрбиле. Я только что разговаривал с послом Италии в Ираке. К счастью, все наши солдаты здоровы и в безопасности в бункере. Выражаю им свою солидарность и благодарность за их ежедневную службу родине - прокомментировал глава МИД Италии Антонио Таяни в X.

